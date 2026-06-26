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Un reencuentro inesperado

Mujer encuentra a su perra perdida durante el Mundial: Hinchas mexicanos celebraban con la mascota en directo

La historia de Alejandra García y su perra "Gorda" conmovió a Ciudad Victoria. Tras casi un mes desaparecida, la mascota fue hallada en brazos de desconocidos durante los festejos por la victoria de México en la Copa del Mundo.

La dueña de la mascota llevaba buscándola por más de un mes
La dueña de la mascota llevaba buscándola por más de un mes (Composición Exitosa)

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/06/2026

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La fiebre del Mundial 2026 no solo ha dejado goles y victorias memorables, también historias humanas que parecen sacadas de un guion de cine. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una mujer logró reencontrarse con su perra perdida gracias a una transmisión en vivo de los festejos por el triunfo de México frente a Chequia..

La desaparición de "Gorda"

Lo que comenzó como una celebración futbolera terminó convertido en un milagro doméstico que emocionó a miles en redes sociales. Alejandra García llevaba semanas buscando a su perra de seis años, llamada Gorda, que se había escapado de casa a finales de mayo.

Publicaciones en redes sociales, mensajes a vecinos y recorridos por la ciudad no habían dado resultado. La familia ya la daba por muerta, resignada a que la mascota no volvería.

Puede ser una imagen de perro y texto que dice "1ab SErD Ventas Fracc. Lomas de guadalupe Ale Garcia 27 may. may Vecinos, por favor ayúdenme Se perdió mi perrita, se salió en la calle San Carlos en Lomas de Guadalupe. Si alguien la ve o tiene cualquier información, por favor comuníquense conmigo lo antes posible. Se los agradecería muchísimo"
"Ale" publicaba en redes la desaparición de su mascota en búsqueda de ayuda.

Un hallazgo en plena transmisión

El 24 de junio, tras la tercera victoria de México en el Mundial, la página local Carretoneando transmitía en vivo la euforia de los hinchas en las calles de Ciudad Victoria.

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Fue entonces cuando el hermano de Alejandra, mirando el streaming desde casa, notó algo increíble: un aficionadom identificado luego como Josue Ramirez, llevaba en andas a una perra idéntica a Gorda. El camarógrafo incluso bromeó ante el micrófono: "¡Miren, hasta el perro está celebrando la victoria de la selección!".

De inmediato, el joven alertó a su hermana, y juntos confirmaron que la "perra mundialista" era, efectivamente, el miembro perdido de su familia.

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Alejandra y otro familiar se lanzaron a las calles colapsadas por el tráfico y la marea de camisetas verdes. Tras rastrear el punto exacto de la transmisión, lograron encontrar al grupo de hinchas que seguía celebrando con la mascota.

El reencuentro fue instantáneo: Gorda reconoció a sus dueños y corrió hacia ellos, en medio de aplausos y lágrimas. La escena fue grabada por los presentes y se volvió viral, catalogada como uno de los momentos más tiernos del torneo.

El estado de salud de la mascota

Tras la adrenalina del rescate, Alejandra llevó a Gorda a una clínica veterinaria. El diagnóstico reveló desnutrición leve y heridas menores en las patas, producto de largas caminatas, pero en general la perra estaba en buen estado de salud.

Dueña de "Gorda" la llevó al veterinario tras su reencuentro.
Dueña de "Gorda" la llevó al veterinario tras su reencuentro.

La historia de Alejandra y Gorda demuestra cómo el fútbol puede convertirse en escenario de milagros inesperados. Lo que parecía una pérdida definitiva se transformó en un reencuentro conmovedor gracias a lis hinchas y a la casualidad.

Hoy, Gorda descansa en casa tras haber vivido la aventura más insólita de su vida, mientras los hinchas mexicanos celebran no solo un triunfo deportivo, sino también una historia que quedará grabada como una de las más emotivas de este Mundial.

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