Reimond Manco le fue INFIEL a su esposa: Mujer expone chats y fotos comprometedoras con el exfutbolista

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Reimond Manco vuelve a estar en el ojo de la tormenta, presuntamente por haberle sido infiel a su esposa con una fanática. Una joven expuso chats y fotos comprometedoras del futbolista, asegurando que tenían una especie de aventura, a pesar de que él siempre se mostraba como un padre de familia ejemplar en redes sociales y ante los medios de comunicación.

Reimond Manco pedía packs a su fanática

En el más reciente programa de Magaly Medina, una joven de nombre Maydiel salió a exponer al ex pelotero, acusándolo de pedirle fotos privadas y encuentros en hoteles, a los cuales supuestamente ella nunca accedió. Todo esto ocurrió mientras Reimond aseguraba haber encontrado la tranquilidad y felicidad en su esposa y su familia.

Según la joven, ambos se conocieron a finales del 2025, a través de TikTok, y posteriormente se vieron en persona en una reunión de seguidores. Al poco tiempo, ella se dio cuenta de que Manco empezó a coquetearle de forma directa, especialmente en las madrugadas, después de terminar su streaming.

"Él cortaba live de TikTok a las dos de la mañana y a esa hora me escribía. Me solicitaba fotos mías para autosatisfacerse , obviamente", dijo Maydiel, dejando entrever que tenía una relación muy cercana con el 'exjotita'.

Según Maydiel, siempre le recalcó que no quería tener problemas con su esposa, ya que, después de conocerlo, tenía la imagen de que Reimond era un padre de familia dedicado. Manco, por su lado, se jactaba de tener una relación open mind con su esposa Lilia Moretti y, además, reveló que eliminaba evidencias.

"Nosotros somos bastante open, así que no hicimos ni nada de eso, es el secreto de toda relación. Dos cosas: 1. Nadie revisa mi teléfono. 2. Siempre borro, descuida. Puedes estar tranquila y relajada. Tú tranquila y yo nervioso ", le decía Manco a Maydiel.

Reimond pedía encuentros a Maydiel

En otro momento, la joven reveló que el exfutbolista le pedía encontrarse en persona en algún hotel o también le proponía visitarla en su casa, pero ella asegura que nunca accedió, ya que no le llamaba la atención por completo.

"Quiso encontrarse conmigo en un hotel, también quería venir a mi casa. Él se iba de viaje y pasaba por el aeropuerto, y yo estaba cerca, y él quería concretar lo que hablábamos. Como que quería que le haga masajes en un hotel", confesó.

La joven también mostró chats de alto calibre, donde ambos intercambiaban mensajes subidos de tono y fotos comprometedoras. Maydiel también mencionó que había un pequeño detalle que no le gustaba del exfutbolista. "No me provocaba en absoluto. No es el tamaño que me agrada porque era 'chipi'" , indicó.

La joven también aseguró que conoce a la esposa y a los hijos de Reimond Manco, y que ella no habría sido la única seguidora con la que el exfutbolista tenía conversaciones privadas. Finalmente, le aconsejó a la esposa del expelotero que abra los ojos, ya que ella es una buena mujer, y a él lo calificó como un "perro".