Alcalde de Lima exige imparcialidad al presidente José Balcázar durante elecciones: "Que siga en silencio"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de una tensa coyuntura política tras las irregularidades presentadas en Elecciones 2026, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, espera que el presidente José María Balcázar haya "mantenido la imparcialidad" durante el proceso electoral.

Renzo Reggiardo insta a la imparcialidad de la Presidencia

Al 90% del conteo de votos de la ONPE y con un escenario casi definido para la segunda vuelta, la cual se disputarían Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el burgomaestre se refirió a la postura silenciosa del mandatario, cuyo partido es Perú Libre.

"Lo vuelvo a decir con claridad, exhorto al presidente de la República para que se siga manteniendo en la imparcialidad. Espero que se haya mantenido en la imparcialidad", señaló este miércoles 15 en diálogo con la prensa.

Mientras supervisaba las labores en el puente Ricardo Palma, en el distrito del Rímac, Reggiardo reveló no tener comunicación con Balcázar, pero, en su condición de alcalde de la capital, le hace este pedido.

Como se sabe, hasta el momento, no hay un pronunciamiento del Ejecutivo respecto a la situación política y electoral que atraviesa nuestro país transcurridos tres días de la decisiva jornada.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exhorta al presidente José María Balcázar a mantenerse imparcial durante las elecciones generales.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/PQVQndzUWf — Exitosa Noticias (@exitosape) April 15, 2026

El titular de la Municipalidad de Lima también aprovechó para exhortar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a que solicite, de forma inmediata, la relación de mesas que abrieron tarde el pasado domingo 12 de abril. "Cuáles son esas mesas y cuántas personas se afectaron", precisó.

Esto debido a que, el día de los comicios, graves demoras en la entrega del material electoral en locales de votación de varios distritos de Lima Sur ocasionaron la falta de instalación de mesas, dejando sin voto a 63,300 electores.

"Eso lo tiene que tener el JNE, y si no lo tiene, que se lo solicite a la ONPE y que lo de a conocer, para que la población se quede con la mediana tranquilidad, producto de toda esta barbaridad que se ha realizado el día domingo", dijo Reggiardo.

Piden nulidad total de Elecciones Generales 2026 ante JNE

Tras las irregularidades presentadas durante los comicios del domingo 12 de abril, el JNE registra siete solicitudes de nulidad total de las Elecciones Generales 2026, según su portal institucional.

Los expedientes fueron ingresados este martes 14 de abril ante distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima, incluyendo Lima Centro 1 y 2, Lima Oeste 1 y 3, y Lima Sur 1. Actualmente, se encuentran en condición de "en trámite" y "registrado", lo que señala que vienen siendo atendidas.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exhortó al presidente José María Balcázar mantener la imparcialidad en elecciones.