Roberto Martínez sobre escándalo con Larissa Riquelme: "Lo he contado como una anécdota de lo que pasó"

El exjugador de Universitario, Roberto Martínez, se pronunció por el reciente escándalo desatado con la modelo Larissa Riquelme y señaló que sus declaraciones fueron con la intención de contar una anécdota sobre lo ocurrido en el pasado.

En entrevista con Trome, el exfutbolista nacional resaltó que se ha referido a Riquelme como una mujer guapa, linda e inalcanzable. Además, destacó que él no es responsable del contenido que se haya promocionado en el podcast 'Enfocados'.

"He dicho que ella es linda, guapa, que es inalcanzable. Entiendo que se pueda molestar por lo que han promocionado [en 'Enfocados'], eso no lo veo yo, pero sale que salimos y yo estoy contando una anécdota, que incluso la conté años atrás en 'El Valor de la Verdad' y me sacó el ancho, igualito que ahora. Habrá pensado que lo he vuelto a decir, pero lo he contado como una anécdota de lo que pasó, riéndome. Igual entiendo su reacción", expresó.