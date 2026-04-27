Gia Rosalino confirmó su convivencia con Aldo Miyashiro y revela qué la conquistó: "Sus ojitos lindos"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A dos años de haber iniciado un romance marcado por los cuestionamientos tras el fin del matrimonio Miyashiro-Villalobos, la joven actriz decidió pronunciarse abiertamente. Rosalino dejó claro que su vínculo con el conductor atraviesa una etapa sólida, dejando atrás la controversia que rodeó sus inicios.

Durante una entrevista, la actriz, quien forma parte de la novela "Señora del destino" de América TV, contó qué fue lo que la conquistó de Miyashiro y resultó clave para iniciar su relación.

Revela que convive con Aldo Miyashiro y uno de los hijos del actor

En una reciente entrevista, la actriz peruana confirmó que ya comparte el mismo hogar con el conductor de televisión y uno de sus hijos, describiendo una dinámica familiar de plena cercanía e integración cotidiana.

Además, la intérprete detalló que el vínculo familiar se extiende en el mismo edificio, ya que una de las hijas del presentador reside solo un piso más arriba de donde ellos viven actualmente.

Rosalino explicó que la convivencia es armónica y que ha logrado establecer un vínculo positivo con los hijos de su pareja.

"Vivimos con uno de ellos y la otra vive en el piso de arriba. Nos llevamos muy bien", expresó la actriz, citada por Trome. Además, resaltó que Miyashiro es un padre muy presente y que frecuentemente la integra en sus actividades familiares: "Siempre tienen planes a los que me incluyen".

Rosalino mencionó que la familia suele organizar viajes y salidas de fin de semana. La joven actriz aclaró que para ella la convivencia resulta enriquecedora y que la relación se ha consolidado a partir del respeto y la apertura.

Gia Rosalino revela qué la conquistó de Aldo Miyashiro

La artista peruana confesó que vive una etapa muy especial y brindó alcances sobre su relación sentimental, incluyendo su postura frente a temas como los celos y la fidelidad. Durante la entrevista, Gia detalló que, más allá de la visión de futuro que comparten, fueron el sentido del humor y "sus ojitos lindos" del conductor lo que terminaron por conquistarla.

En otro momento, dejó en claro que no perdonaría una infidelidad por parte del actor de "La gran sangre".

"Tengo muchas personas alrededor que me han dicho que han logrado perdonar una infidelidad, pero en mi caso tengo muy claro que no la perdonaría. Ya lo he pasado en algún momento y el tránsito para superar eso es muy difícil. Así que prefiero no pasarlo", compartió.

También dejó clara su postura frente a las relaciones abiertas. "No, no hay forma. Aldo sabe que soy una persona de relaciones completamente cerradas", afirmó.