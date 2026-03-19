Said Palao SE PRONUNCIA por primera vez tras ampay y se QUIEBRA en vivo: "No he sabido valorar nada"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras las imágenes difundidas por "Magaly TV, la Firme", que muestran a Said Palao en una fiesta a bordo de un yate en Argentina, acompañado de modelos extranjeras junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi, el esposo de Alejandra Baigorria se pronunció al respecto esta noche en "Esto es Guerra".

Durante su aparición en televisión, el influencer no pudo contener las lágrimas y ofreció una disculpa pública que dejó notar su arrepentimiento.

Pidió perdón a su familia

Asimismo, destacó la importancia de la familia y la relación con su esposa, Alejandra Baigorria, reconociendo que su comportamiento afectó no solo a ella, sino también a su entorno cercano y al público que lo sigue.

"Quiero pedirle perdón a mi esposa, a mi familia por haberlos envuelto en todo esto. Ella, como dice, no se merece todo lo que le está pasando, no se merece que yo la haya expuesto a sobremanera, no se merece ninguna de las cosas las cuales hoy en día le estoy haciendo pasar. Con las actitudes que he tenido, no he sabido valorar nada, absolutamente nada, del cariño, la entrega, que ella ha tenido hacia mí. Es muy difícil hilar palabras para explicar lo arrepentido que estoy por esta situación", expresó.

Said Palao aceptó la culpa

Said subrayó que la continuidad de la relación depende de la decisión de su pareja y de su disposición para reparar los daños causados.

"Hoy en día nuestro matrimonio depende de un hilo, no por responsabilidad de ella claramente, responsabilidad totalmente mía. Sé que este tipo de situaciones se tiene resolver en cuatro paredes con mi esposa".

El chico reality concluyó con un mensaje directo hacia su esposa y la audiencia. Además, pidió comprensión del público y pidió detener los ataques hacia Alejandra.

Para cerrar solo quiero decirle a mi esposa que voy a tratar de hacer todo lo posible para recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, me demore lo que me demore, siempre y cuando ella me lo permita. Y si ella me dice que no puede, que su felicidad no es conmigo, lo aceptaré. Lo que quiero es que sea feliz, aún así no esté conmigo, pero mi parte intentaré remediar todo lo que he hecho...Espero que a mí me digan todo lo que quieran, por por ella puedo aguantar absolutamente todo. Yo me merezco cualquier tipo de insultos, todo lo que quieran decirme, yo me lo merezco, pero mi esposa no merece nada de esto, ella no merece insultos, cuestionamientos, nada. Ella se ha portado súper bien conmigo. Solo les pido que paren, por favor", concluyó

Aunque Palao mostró arrepentimiento, dejó claro que la decisión final recae en Alejandra: recuperar la confianza y reconstruir la relación depende de su disposición.