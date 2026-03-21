Austin Palao y su curioso mensaje tras la crisis de Said y Alejandra Baigorria: "Tú no eres cariñoso"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La crisis sentimental de Alejandra Baigorria y Said Palao ha provocado mucha atención en la farándula, ya que su matrimonio estaría a punto de romperse, aunque también existe la posibilidad de que se reconcilien. En medio de ello, Austin Palao compartió un curioso mensaje que ha causado revuelo entre sus seguidores.

Austin Palao rompe el silencio tras ampay de su hermano

El exintegrante de 'Esto es guerra' había guardado silencio hasta el momento. Sin embargo, hace unas horas compartió una curiosa publicación que dejó sorprendidos a sus seguidores. Aunque al parecer no tenía nada que ver con la polémica en la que está envuelto su hermano, sí hablaba sobre un coqueteo.

"Cuando digo que mi lenguaje de amor es ser cariñoso y me dicen: 'Tú no eres cariñoso', exacto", escribió Austin en un video de TikTok que compartió hace unas horas.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, y es que varios le han dicho a Austin que no avale las actitudes que su hermano tuvo en Argentina y que han puesto en peligro su matrimonio con Alejandra Baigorria. Varios internautas le dijeron que él no sea así y le pidieron que aconseje a su hermano.

"Tu hermano no te representa", "Mientras no seas como tu hermano, todo bien", "Exclusividad", "Este es el Palao bueno", "A ti sí te puedo creer todo", "Es que esa parte de uno debe ser exclusiva para la persona que se decide tener al lado", le escribieron.

Alejandra esta reevaluando relación con Said

En declaraciones para un programa de espectáculos, la 'Gringa de Gamarra' aseguró que el momento que está atravesando no es nada sencillo. Consultada sobre si aún mantenía comunicación con su esposo, fue sincera al decir que sí, aunque resaltó que hay cierta distancia entre ellos.

"Comunicación entre sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. Él está en la casa también, no les voy a mentir", dijo en un inicio.

En esa misma línea, Alejandra aseguró que no le importan las opiniones de las demás personas respecto a la decisión que tomará sobre su matrimonio con Said. También dijo que está evaluando tomarse unas breves vacaciones para despejar su mente y tomar una decisión final.

Es así que, mientras la situación entre Alejandra Baigorria y Said Palao sigue dando de qué hablar, las redes sociales continúan encendidas con opiniones divididas. Por ahora, ni los protagonistas ni su entorno cercano han dado declaraciones directas sobre lo ocurrido, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de la relación.