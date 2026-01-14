Pamela López se solidariza con Samahara Lobatón y confiesa que vivió una situación parecida

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las imágenes de la agresión que sufrió Samahara Lobatón no solo sacudieron a la opinión pública, sino que también tocaron una fibra muy personal en Pamela López, quien decidió solidarizarse con ella y confesar que vivió una situación parecida.

Pamela López se solidariza con Samahara

La difusión del video donde se observa a Samahara Lobatón siendo agredida generó una ola de indignación. Entre los pronunciamientos que más llamaron la atención estuvo el de Pamela López, quien no solo expresó su apoyo a la hija de Melissa Klug, sino que se animó a contar una experiencia propia.

La expareja de Christian Cueva confesó que, al conocer los detalles del caso, sintió una mezcla de impotencia y angustia. Según relató, no necesitó ver las imágenes para revivir lo que ella misma había pasado en su relación.

"Vi el caso de Samahara. Me sensibilizo con su caso, me dio mucha impotencia", señaló, dejando claro que la historia la golpeó de lleno.

Pamela López explicó que se sintió identificada "tal cual" con lo que vivió la influencer, porque también atravesó episodios de violencia física que la marcaron profundamente y que, en su momento, generaron polémica cuando salieron a la luz algunas imágenes.

Pamela López revive episodio de agresión

Incluso, Pamela López relató uno de los episodios más violentos que marcó su relación. "A mí me cogió del cuello y me faltaba el aire porque era el cuello y era la boca", relató.

La trujillana explicó que, aunque existe un video que se hizo viral en su momento, muchas de las agresiones nunca quedaron registradas. "Ese video existe porque grabó mi edificio, mas no porque yo haya grabado. No solamente esa oportunidad, sino muchas que lastimosamente yo no tenía ese video", agregó.

Familia de Samahara Lobatón se pronuncia

La agresión contra Samahara Lobatón provocó una reacción inmediata de su familia. Melissa Klug denunció a Bryan Torres por tentativa de feminicidio tras ver el material audiovisual y aseguró que desconocía la magnitud de la violencia que sufría su hija.

Incluso confesó que, de haberlo sabido antes, su reacción habría sido mucho más drástica.

Por su parte, Abel Lobatón, padre de Samahara, pidió públicamente que su hija reciba ayuda profesional y sienta el respaldo de su entorno cercano. A ello se sumó la intervención del Ministerio de la Mujer, que brindó atención inmediata y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia de género.

El caso de Samahara Lobatón no solo destapó una dura realidad, sino que llevó a Pamela López a solidarizarse con ella y confesar que vivió una situación parecida, marcada por el miedo y la violencia.