Samahara Lobatón REAPARECE en redes sociales tras agresión de Bryan Torres: "Gracias a Dios..."

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al reaparecer con un impensado video en sus redes sociales tras ser agredida por el padre de sus hijos, Bryan Torres. Como se recuerda la influencer se mantenía alejada de los reflectores tras la polémica situación que atraviesa actualmente.

Samahara abandona el 'depa' donde vivía con Bryan Torres

Samahara Lobatón y Bryan Torres se encuentran en el 'ojo de la tormenta'. Como se recuerda, hace solo unos días, la difusión de un video mostraba al salsero realizando actos hostiles contra la hija de Melissa Klug en la habitación de su vivienda en Santiago de Surco.

Tras este indignante hecho que ha generado gran impacto en la farándula peruana, Melissa Klug no dudó en denunciar a Bryan por feminicidio en grado de tentativa. Acompañada de agentes policiales, ingresó al inmueble que comparte su hija con el miembro de 'Barrio Fino' para brindarle apoyo.

Minutos después de que se fueran los agentes del orden, la joven influencer apareció con un gorro, lentes oscuros y un semblante serio, evitando cualquier tipo de declaración ante la prensa. Posteriormente, las imágenes mostraron cómo Samahara se retiró de su departamento para subir a la camioneta de Jesús Barco, quien demostraría estar apoyándola a ella y Melissa Klug en este complicado momento.

Tras llegar a otro inmueble en Surco, la popular 'Sacachaira' y su madre Melissa Klug protagonizaron un emotivo reencuentro que terminó con un fuerte abrazo. Asimismo, la 'Blanca de Chucuito' confirmó a la prensa que tanto Samahara como sus nietos ya se encuentran bajo su protección en casa y que la joven deberá declarar ante la Fiscalía en los próximos días contra Bryan Torres.

Samahara Lobatón reaparece en redes sociales

En medio de esta polémica situación con Bryan Torres y mantenerse alejada de las redes sociales, Samahara Lobatón impactó a sus seguidores al reaparecer con un inesperado video y mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

En el material audiovisual compartido en una de sus historias, se ve a la joven influencer en lo que parece ser la habitación de una de sus hijas y con un semblante de tranquilidad comienza a conversar con sus fanáticos. Lejos de explicar el video de la agresión que recibió por parte del padre de dos de sus pequeños, Samahara solo comienza a expresar lo siguiente:

"Hola, hola. Acompáñenme a arreglar el cuarto de mis bebés, bueno, cuando las bañamos esto queda un caos, todo afuera: el neceser, los hisopos, el cuarto desordenado, pero voy ordenando de a pocos. ¿Se han dado cuenta que todo está carísimo? Gracias a Dios he encontrado una plataforma que me ha ayudado a generar eso extra que tanto necesitamos y mientras voy ordenando quiero saber si ustedes quieres saber cuál es la plataforma", indicó.

Con ello, la hija de Melissa Klug deja en claro que busca mantenerse alejada del escándalo y que el caso siga su curso en las instancias correspondientes, enfocándose ella solo en su vida y seguir trabajando para sacar adelante a sus retoños.

Es así como Samahara Lobatón reaparece en redes sociales, pero evita hablar de agresión de Bryan Torres, que ha generado gran indignación e incluso la intervención del Ministerio de la Mujer.