RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Escándalo

Se filtra video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón y Samuel Suárez critica la difusión

Luego de que se revelara el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, Samuel Suárez denunció que algunos usuarios lo están vendiendo ilegalmente en redes sociales.

Se filtra video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón
Se filtra video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón (Composición Exitosa)

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Se armó un escándalo en el mundo del espectáculo tras filtrarse el video de la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. La noticia no pasó desapercibida Samuel Suárez, quien denunció de inmediato que hay quienes venden la grabación y criticó la circulación clandestina del mismo.

Samuel Suárez explota por venta de video

Varios seguidores de Instarándula alertaran a Samuel Suárez sobre la existencia de canales y cuentas que estaban vendiendo el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón. Según explicó el periodista, recibió mensajes como:

"Hola te lo paso por WhatsApp, tuve que pagar para que me lo pasen. Te lo paso solo por S/2 al 923****. El video dura 2:16 min. Si deseas prueba, te mando captura al WhatsApp también. TikTok censura y bloquea".

El propio Samuel Suárez compartió capturas de estos ofrecimientos, evidenciando cómo el material comenzaba a circular de manera ilegal. El comunicador dejó claro que este tipo de comercialización vulnera la privacidad de Samahara Lobatón y constituye un delito:

"Me parece increíble como hay gente que vende ese video masivamente en internet. A todos los medios que más les gustaría exponer a Bryan y mostrar su cobarde agresión, pero es un delito difundir el video por ahora, ya que se trata de la cámara de seguridad dentro la habitación de Samahara y no está autorizado a difusión".

Tony Succar felicita a su padre tras obtener su doctorado a los 71 años: "Nunca deja de sorprenderme"
Lee también

Tony Succar felicita a su padre tras obtener su doctorado a los 71 años: "Nunca deja de sorprenderme"

Samuel Suárez hace denuncia contra
Se filtra video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón y Samuel Suárez critica la difusión

Samuel Suárez apoya a Samahara Lobatón

Samuel Suárez se mostró consternado y expresó su apoyo a Samahara Lobatón: "Solo puedo sentir rabia contra Bryan y muchísima pena y dolor por Samahara. Ninguna mujer merece ser golpeada".

En medio de su consternación, Samuel Suárez señaló que espera que Melissa Klug actúe y brinde apoyo a Samahara Lobatón: "Ojalá Melissa saque a su hija de ese hoyo negro, ya vimos que sola no puede".

Adolfo Aguilar y su romántica celebración de aniversario junto a su novio José Ortiz: "Te amo"
Lee también

Adolfo Aguilar y su romántica celebración de aniversario junto a su novio José Ortiz: "Te amo"

Y añadió que una persona que realmente te quiere jamás te agrediría: "Quien te ama no te golpea bajo ninguna circunstancia. Pudo haber muerto asfixiada". 

Samuel Suárez se pronuncia tras presunta agresión a Samahara Lobatón por Bryan Torres.
Se filtra video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón y Samuel Suárez critica la difusión

Así, la filtración del video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón generó gran indignación entre seguidores y medios. El creador de contenido, Samuel Suárez, denunció la venta del material y alertó que difundirlo sin autorización es un delito grave y punible.

Temas relacionados agresión Bryan Torres espectáculos farándula Instarándula Samahara Lobaton Samuel Suárez video filtrado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA