Se filtra video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón y Samuel Suárez critica la difusión

Se armó un escándalo en el mundo del espectáculo tras filtrarse el video de la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. La noticia no pasó desapercibida Samuel Suárez, quien denunció de inmediato que hay quienes venden la grabación y criticó la circulación clandestina del mismo.

Samuel Suárez explota por venta de video

Varios seguidores de Instarándula alertaran a Samuel Suárez sobre la existencia de canales y cuentas que estaban vendiendo el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón. Según explicó el periodista, recibió mensajes como:

"Hola te lo paso por WhatsApp, tuve que pagar para que me lo pasen. Te lo paso solo por S/2 al 923****. El video dura 2:16 min. Si deseas prueba, te mando captura al WhatsApp también. TikTok censura y bloquea".

El propio Samuel Suárez compartió capturas de estos ofrecimientos, evidenciando cómo el material comenzaba a circular de manera ilegal. El comunicador dejó claro que este tipo de comercialización vulnera la privacidad de Samahara Lobatón y constituye un delito:

"Me parece increíble como hay gente que vende ese video masivamente en internet. A todos los medios que más les gustaría exponer a Bryan y mostrar su cobarde agresión, pero es un delito difundir el video por ahora, ya que se trata de la cámara de seguridad dentro la habitación de Samahara y no está autorizado a difusión".

Samuel Suárez apoya a Samahara Lobatón

Samuel Suárez se mostró consternado y expresó su apoyo a Samahara Lobatón: "Solo puedo sentir rabia contra Bryan y muchísima pena y dolor por Samahara. Ninguna mujer merece ser golpeada".

En medio de su consternación, Samuel Suárez señaló que espera que Melissa Klug actúe y brinde apoyo a Samahara Lobatón: "Ojalá Melissa saque a su hija de ese hoyo negro, ya vimos que sola no puede".

Y añadió que una persona que realmente te quiere jamás te agrediría: "Quien te ama no te golpea bajo ninguna circunstancia. Pudo haber muerto asfixiada".

Así, la filtración del video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón generó gran indignación entre seguidores y medios. El creador de contenido, Samuel Suárez, denunció la venta del material y alertó que difundirlo sin autorización es un delito grave y punible.