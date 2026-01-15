Bryan Torres REAPARECE en IMPENSADO video tras denuncia por agresión a Samahara Lobatón

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bryan Torres vuelve a generar controversia tras reaparecer en un impensado video tras la denuncia que pesa en su contra por agresión a Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug. La escena ha causado gran revuelo no solo en redes sociales, sino también en la farándula peruana.

Bryan Torres denunciado por agresión a Samahara

Como se sabe, un video difundido en redes sociales ha puesto en la mira a Bryan Torres. Pues bien, en la escena se visualiza al salsero realizando actos hostiles y agresivos contra la madre de sus dos hijos, Samahara Lobatón, e incluso sosteniendo una almohada que coloca sobre la joven influencer. Esta situación no solo generó gran impacto entre sus seguidores, sino también el enojo e indignación de Melissa Klug.

La madre de Samahara Lobatón, tras ver la escena, no dudó en acudir a las autoridades en la comisaría de Monterrico para acusar a Bryan Torres por feminicidio en grado de tentativa. El documento policial detalla los hechos de violencia y las acciones legales emprendidas por la empresaria chalaca en busca de justicia para su hija.

Pero no todo quedó ahí, ya que la 'Blanca de Chucuito' no se quedó con los brazos cruzados y acudió al domicilio de Samahara y el salsero, acompañada de agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri), como parte de las diligencias correspondientes. Al ingresar al inmueble, la ex de Farfán expresó su deseo de que su hija formalice la denuncia y retome sus terapias psicológicas para salir definitivamente de esa relación tóxica con el artista de 34 años.

"Ver que casi matan a mi hija, porque él pesa 100 kilos y mi hija 38 kilos, ese hombre encima de ella golpeándola y con la almohada as***a hasta dejarla inconsciente. Ese hombre debería estar preso, es un ser despiadado; él tiene madre, hijas y hermanas", expresó Melissa Klug.

Bryan Torres reaparece en inesperado video

Incluso, el caso llegó hasta el Ministerio de la Mujer, que activó el protocolo de emergencia mediante el programa Warmi Ñan. Además, Melissa Klug sostuvo ante los medios de comunicación que el salsero estaba desaparecido y escondido de las autoridades; sin embargo, un inesperado video ha captado la atención, pues en él se aprecia a Bryan Torres en una impensada situación en medio del escándalo.

¿De qué se trata? Pues bien, en el material audiovisual subido en la cuenta de TikTok de Ricky Quiñones, se le ve al salsero en grabaciones con la agrupación 'Barrio Fino'. Lejos de mostrar un semblante de preocupación por la denuncia en su contra, se luce riendo con sus compañeros mientras cantaba y expresaba la siguiente frase:

"Estoy loco, loco, loco. Hoy estoy loco, loco, loco", se le escucha decir en el video, lo que ocasionó la indignación de cientos de usuarios, quienes le piden romper su silencio y explicar la escena donde se le aparentemente agrediendo a Samahara. Asimismo, le exigen las disculpas del caso y que responda ante la justicia peruana.

"Etiqueten a Melissa klug que por ahí anda en Bryan", "Él riéndose como si nada, que tal hombre", escribieron los usuarios en TikTok como respuesta a la escena.

Es así como, pese a la denuncia en su contra que lo colocó en el ojo de la tormenta por agredir a Samahara Lobatón, Bryan Torres reaparece en un inesperado video en redes sociales que ha generado gran conmoción.