Cristiano Ronaldo aparece usando el mismo buzo que Nicolás Maduro al momento de su captura

En un suceso que ha causado sensación en redes sociales, Cristiano Ronaldo fue visto usando un buzo idéntico al que llevaba Nicolás Maduro durante su captura. La coincidencia se viralizó rápidamente y despertó la atención de fanáticos y medios de todo el mundo.

Todo comenzó cuando un video de Cristiano Ronaldo caminando con un conjunto gris fue compartido en Instagram. En las imágenes, el futbolista aparece rodeado de otras personas, mientras la cámara enfoca la particularidad del atuendo. La descripción que acompañó el clip decía: "El Bicho con el Outfit del momento".

No tardaron en llegar las comparaciones con la famosa foto de Nicolás Maduro, difundida por medios estadounidenses tras su captura el 3 de enero de 2026.

Los usuarios comentaron con humor y asombro: "Y no es el único, medio mundo lo está usando", "Siempre del lado correcto de la historia", "Esto es un acto de apoyo clarísimo", "Jajaja no me lo esperaba", "Un outfit dictatorial".

Aunque no se puede confirmar que Cristiano Ronaldo haya querido enviar algún mensaje político, el hecho generó múltiples reacciones y memes que circularon rápidamente por redes.

Jugadores de Mallorca 'se burlan' de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro, el club español Mallorca también entró al fenómeno viral. En un video publicado el 4 de enero en X, varios jugadores aparecían usando el mismo conjunto deportivo de Nike que llevaba el mandatario venezolano.

El clip mostró a los futbolistas posando de manera similar a Nicolás Maduro, incluso con auriculares y lentes oscuros, recreando el look casi por completo. Entre ellos, destacó Johan Mojica, quien llevó la broma a otro nivel al añadir detalles que imitaban la postura del exmandatario.

A pesar de que la referencia fue tomada con humor, el club mantiene un vínculo histórico con Venezuela. A lo largo de su historia centenaria, solo dos jugadores venezolanos han formado parte del equipo bermellón:

Julio Álvarez (2009-2010)

Juan Arango (2004-2009), catalogado como una de las mayores referencias del Mallorca en la época moderna.

Arango dejó una huella imborrable en Son Moix, jugando 195 partidos, anotando 49 goles y brindando 31 asistencias. Su paso por el club lo consolidó como una de las figuras más recordadas de la institución, dejando un legado tanto dentro como fuera del campo.

El hecho de que Cristiano Ronaldo apareciera usando el mismo buzo que Nicolás Maduro al momento de su captura se ha convertido en una de las coincidencias más comentadas en redes sociales.