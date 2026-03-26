Exchico reality de 'Esto es Guerra' sufre lamentable pérdida y lanza EMOTIVO mensaje en redes sociales

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de sus redes sociales, un querido exchico reality y excompetidor de 'Esto es Guerra' (EEG) anunció con un emotivo mensaje que vive un momento complicado por la pérdida de un familiar. "Los días más difíciles de mi vida", expresó.

Exchico reality de 'EEG' anuncia dolorosa pérdida

Perder a un ser querido es un momento doloroso para cualquier persona y así lo evidenció el exintegrante de 'EEG', Luis Alonso Bustíos, quien a través de su cuenta oficial de Instagram, lanzó un emotivo mensaje para anunciar el fallecimiento de su hermana mayor.

El recordado exchico reality de "Los leones" explicó que su pariente tuvo un trágico accidente con dos amigas y solo una sobrevivió, pero está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Debo admitir que estos han sido los días más difíciles de mi vida. Tener que asimilar que ya no podré llamarte por videollamada en cualquier momento, aunque sea para hablar un ratito, tener que entender que no podré apachurrarte ni darte esos besos en la frente sin ningún motivo", expresó en un inicio en su post compartido en redes sociales.

Mensaje de despedida en redes sociales

Su publicación estuvo acompañada de una serie de fotografías que evidenciaban la buena relación que tenía con su hermana. La exfigura de 'EEG' continúo con su mensaje para darle el último adiós a su cómplice de diversas aventuras y a quien consideraban como el pilar de equilibrio de su familia.

"Tener que entender que no podré apachurrarte ni darte esos besos en la frente sin ningún motivo. Fuiste el equilibrio de la familia. La que siempre mantenía a todos unidos. Mi referente en muchas cosas. Teníamos una química increíble... con solo mirarnos ya sabíamos lo que el otro sentía", agregó el influencer.

Finalmente, en otra imagen evidenció su compromiso en nunca dejar de lado y velar por el bienestar de la hija de su hermana. "Me dejaste miles de enseñanzas... y una ahijada hermosa, mi chinita, por la que daría la vida. Esto va a doler. Te voy a extrañar... eso no se discute. Pero te voy a llevar en mi corazón y en mi mente toda la vida", indicó.

Luis Alonso Bustíos, excompetidor de EEG, se despide de su hermana.

Pedido de Luis Alonso Bustíos tras la muerte de su hermana

En medio del dolor que vive la familia de Luis Alonso Bustíos, el exchico reality realizó un inesperado pedido tras agradecer a las personas que le extendieron sus condolencias y apoyo. Pues bien, la exfigura de 'Los leones', a través de una historia, solicitó a sus seguidores colaborar con una colecta para ayudar a otra persona que considera como una integrante más de su familia que también resultó herida en el accidente.

"Les presento a Rayza. Ella estuvo con mi hermana en el accidente. Es parte de nuestra familia y hoy lucha por su vida. Actualmente se encuentra en UCI y necesita varias operaciones, por lo que se está realizando una colecta, sostuvo.

Es así como el exchico reality de 'EEG', Luis Alonso Bustíos, relató que atraviesa momentos difíciles tras anunciar la muerte de su hermana mayor en un grave accidente, sin dar mayores detalles del caso.