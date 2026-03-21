Shirley Arica responde sobre supuesto interés romántico en Carlos Alcántara

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Paren todo! Shirley Arica decidió romper su silencio y aclarar los rumores que la vinculan a un supuesto interés romántico por Carlos Alcántara, luego de que la química entre ambos durante una entrevista para su podcast generara todo tipo de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos.

¿Shirley Arica tiene interés por Cachín?

Durante su participación en el reality La Granja VIP Perú, Shirley Arica decidió hablar abiertamente sobre el vínculo que mantiene con Carlos Alcántara, luego de que una entrevista digital entre ambos despertara todo tipo de comentarios.

La 'Chica realidad' explicó que la química que se vio frente a cámaras no debe interpretarse como algo más allá de lo profesional, y dejó claro que la situación fue sacada de contexto por el público y las redes sociales.

"No lo vería como otra cosa", afirmó de manera contundente, descartando cualquier posibilidad de un interés romántico hacia el reconocido actor peruano.

El origen de los rumores

Los comentarios sobre una posible cercanía entre Shirley Arica y Carlos Alcántara surgieron tras una entrevista en el programa digital Shirley a la carta, en la que ambos mostraron buena química y un ambiente relajado, lo que muchos interpretaron como coqueteo.

Sin embargo, la propia Shirley Arica aclaró que lo ocurrido forma parte de su estilo y de la dinámica que maneja en sus contenidos, especialmente cuando interactúa con figuras del medio artístico.

"La gente lo veía así porque, obviamente, hubo un coqueteo, pero es parte de mi personaje", explicó, dejando en claro que todo fue parte de la interacción y no de un interés real.

Opinión sobre Carlos Alcántara

A pesar de descartar cualquier vínculo sentimental, Shirley Arica no dudó en expresar el aprecio que siente por el actor, destacando su personalidad y trato durante la entrevista.

Cuando fue consultada sobre él, prefirió mantener el respeto, aunque no ocultó la buena impresión que se llevó tras el encuentro. "No voy a hablar de él por respeto, me cae súper bien", señaló la 'Chica realidad', dejando claro que existe una buena relación con el actor peruano.

Así, Shirley Arica respondió sobre el supuesto interés romántico en Carlos Alcántara, dejando en claro que no existe una relación de ese tipo y que todo lo visto por el público formó parte de una interacción natural y mediática entre ambos.