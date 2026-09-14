SJM: Adolescente de 13 años muere y otro queda herido tras presunto ataque entre barristas de Alianza y la 'U'

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un adolescente de 13 años murió y otro de la misma edad resultó herido tras ser atacados a balazos cuando se encontraban junto a otros menores en la vía pública, en el asentamiento humano Defensores de Lima, en San Juan de Miraflores. El hecho generó alarma entre los vecinos y es investigado por la Policía Nacional, ya que el ataque se habría dado por un presunto ataque entre barristas.

Asesinato en SJM

Según los primeros testimonios recogidos en la zona, un sujeto se aproximó caminando hasta el grupo de adolescentes y, sin mediar mayores explicaciones, comenzó a disparar contra ellos. Los vecinos aseguraron haber escuchado alrededor de siete disparos, lo que provocó momentos de terror y obligó a los residentes a salir de sus viviendas para conocer qué había ocurrido.

Al salir de sus casas, los moradores encontraron a uno de los adolescentes gravemente herido y al otro sin vida en plena vía pública. El menor que sobrevivió fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora, donde recibió atención médica. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima mortal permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional acudieron al asentamiento humano, acordonaron la zona y comenzaron con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen. Los agentes recogieron evidencias y otros elementos que podrían permitir determinar la trayectoria de los disparos e identificar al responsable del ataque contra los dos menores.

Una de las hipótesis que maneja la Policía apunta a un posible enfrentamiento entre grupos de barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas pertenecerían a una facción vinculada al cuadro crema, mientras que el presunto atacante sería integrante de un grupo rival de la zona de 1 de Abril, considerada territorio de hinchas blanquiazules.

🔴🔵 SJM: Adolescente es asesinado y otro terminó herido en presunto ataque de malos barristas



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Vecinos cansados de la inseguridad

Los vecinos señalaron que los enfrentamientos entre barristas serían frecuentes en el sector y cuestionaron la ausencia de efectivos de seguridad. Una moradora aseguró que la situación se ha vuelto crítica y que los residentes incluso han solicitado la presencia de serenazgo sin obtener una respuesta efectiva ante las reuniones de estos grupos.

"Como ayer ha sido el clásico, lo han matado, siempre hay esos conflictos de barras, se pelea y siempre están así, siempre se matan, la semana pasada también mataron a un chico aquí, estamos abandonados porque no hay ni policía ni serenazgo. Se reúnen en esta esquina. Llamamos a serenazgo, pero nunca vienen", indicó la vecina.

Las investigaciones continúan para establecer el móvil y determinar la identidad del responsable. En ese proceso, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores podrían convertirse en una pieza clave para reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque, así como para identificar al sujeto que realizó los disparos y esclarecer la posible participación de otros involucrados.