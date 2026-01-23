Jugador argentino no vendrá con Inter Miami para la Noche Blanquiazul ¿por escándalo en Alianza Lima?

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A casi nada de la esperada Noche Blanquiazul 2026, donde Alianza Lima se medirá ante el poderoso Inter Miami, una noticia sorprendió a los hinchas. El jugador argentino Tadeo Allende no estará en Matute. ¿Su ausencia se debe a la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña?

Inter Miami y su baja sensible

El campeón de la MLS, dirigido por Javier Mascherano, sufrió un contratiempo importante. Tadeo Allende, pieza clave en el ataque junto a Lionel Messi, no se presentó a los entrenamientos previos al duelo contra Alianza Lima.

La directiva de Inter Miami señaló que el jugador se encuentra fuera de Estados Unidos resolviendo un trámite de visa que es indispensable para unirse al plantel. Dejando en claro cuál es la verdadera razón de su ausencia en la Noche Blanquiazul 2026.

A sus 22 años, Tadeo Allende ya es oficialmente del Inter Miami luego de llegar en préstamo desde el Celta de Vigo. El año pasado anotó 24 goles en 54 partidos y se convirtió en uno de los delanteros más destacados del equipo de Lionel Messi.

Hora del Alianza vs Inter Miami

Alianza Lima presentará su plantilla oficial 2026 en la Noche Blanquiazul. El partido frente al Inter Miami de Lionel Messi en Matute se mantiene en el estadio y la fecha programada, es decir, el 24 de enero.

No obstante, la productora a cargo del evento informó cambios recientes "por criterios técnicos de seguridad y logística". El partido ahora se jugará a las 5:00 p.m., es decir, tres horas antes de lo programado originalmente.

"La decisión fue tomada atendiendo protocolos internacionales obligatorios, priorizando en todo momento el bienestar del público, los jugadores, los equipos técnicos y todas las personas involucradas en el evento", dijo Sound Music Entertainment.

Noche Blanquiazul cambia de horario

Precios del Alianza vs Inter Miami

Las entradas para la Noche Blanquiazul 2026, donde se enfrentarán Alianza Lima e Inter Miami, todavía están disponibles en Joinnus. Estos son los precios:

Popular norte: 309.38 soles

Popular sur: 309.38 soles

Oriente: 987.38 soles

Occidente lateral: 1316.51 soles

Occidente central: 1563.36 soles.

Así, la Noche Blanquiazul 2026 contará con una baja sensible en el Inter Miami. Se trata del jugador argentino Tadeo Allende, quien no estará presente ante Alianza Lima, aunque su ausencia se debe únicamente a gestiones de visa y no guarda relación con el escándalo que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.