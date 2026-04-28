Terror en el Callao: asesinan a profesor de artes marciales y dejan gravemente herido a su alumno

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo asesinato ocurrido la noche de ayer, lunes 27 de abril, dejó alarmados a los vecinos del Callao. Un profesor de artes marciales fue ultimado a balazos cuando salía de su local educativo, mientras que el alumno que lo acompañaba resultó gravemente herido. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

Asesinan al profesor y dejan herido a su alumno

Según información preliminar, el trágico hecho ocurrió en la cuadra dos de la avenida Comandante Pérez Salmón, lugar donde el profesor tenía su local de artes marciales. El docente fue identificado como Alexander Edilberto Vinces Paiva (44) y murió luego de recibir múltiples disparos cuando se retiraba de su centro de labores.

La Policía informó que todo ocurrió en horas de la noche de este último lunes. Un vehículo de color rojo, con lunas polarizadas, estuvo varios minutos fuera de la academia de artes marciales y, cuando el profesor salía del local, le dispararon una ráfaga de balas que acabó con su vida de forma inmediata.

En el lugar del crimen se encontraron al menos 16 casquillos de bala, lo cual evidencia la frialdad del ataque. Producto de la balacera, su alumno, que lo acompañaba, identificado como Sebastián Estefano Padilla Herrera (25), también resultó herido y ha sido trasladado a un nosocomio local, donde permanece con pronóstico reservado.

Finalmente, se informó que las autoridades de la comisaría de La Legua han tomado el caso. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, aunque no se descarta un posible caso de extorsión y cobro de cupos.

🔴🔵 Callao: Asesinan a profesor de artes marciales y dejan herido a alumno.



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Atentan contra transportistas en el Callao

Hace unos días, el chofer y cobrador de una combi de la empresa de transportes Perla Argentina fueron atacados a balazos en La Perla dejando heridos a ambos. Según pudo conocer Exitosa, el conductor fue herido en la costilla, mientras que el cobrador recibió un disparo en la mano. De manera casi milagrosa, el chofer pudo manejar su unidad hasta llegar al Hospital Barton para ser socorridos.

Las víctimas fueron identificadas como Cuno Choquepata y Luis Alberto Samamé de 60 y 59 años, respectivamente. Al cierre de esta nota, los afectados continúan recibiendo atención médica con pronóstico reservado.

Exitosa también pudo conocer que esta empresa de transporte sufría amenazas por parte de diversas bandas criminales quienes les exigían el pago de cupos a cambio de una falsa seguridad. Incluso, en marzo de este año ya habían sufrido un ataque similar cuando les prendieron fuego a una de sus unidades durante la madrugada.

Es así que, este crimen se suma a recientes ataques vinculados a la extorsión, como el sufrido por trabajadores de la empresa Perla Argentina en La Perla. La violencia revela un patrón alarmante: bandas que imponen el cobro de cupos con total impunidad, afectando la seguridad, el trabajo y la tranquilidad ciudadana.