Comas: Aparatoso choque entre dos vehículos deja a un conductor con heridas de consideración

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso accidente entre dos vehículos en el distrito de Comas dejó como saldo uno de los conductores herido, mientras que el otro fue trasladado a la comisaría del sector debido a que presuntamente se encontraba manejando en estado de ebriedad.

Aaparotoso accidente esta madrugada en Comas

La madrugada de este martes, 28 de abril, se produjo una colisión entre dos unidades móviles en el cruce de las avenidas Maestro Peruano y Metropolitana, en el distrito de Comas. Producto de este hecho se observan los daños que se generaron precisamente en la vía exclusiva del Metropolitano.

Hay que mencionar que ambos vehículos quedaron varios metros más adelante quedando despedidos tras el impacto. Uno de estos, de color negro, inclusive dio una vuelta de campana y termina en la berma central que divide la vía auxiliar de la principal en la avenida Metropolitana.

El automóvil culminó con la parte frontal totalmente destrozada, el conductor de este tuvo que ser auxiliado de forma inmediata por lo que fue derivado a la clínica Jesús del Norte debido a las heridas de consideración que tiene como secuela del accidente y se encuentra siendo atendido por los médicos.

El otro chofer fue derivado a la comisaría de Túpac Amaru

En tanto, el otro vehículo terminó en la vía exclusiva del Metropolitano a un lado de la estación Maestro Peruano. Al respecto, el chofer que iba al volante de este carro ha sido trasladado a la comisaría de Túpac Amaru.

De acuerdo con información de Latina Noticias, se intentó buscar declaraciones del citado conductor, sin embargo, guardó total hermetismo. El hombre se habría encontrado en estado de ebriedad. Su unidad también quedó bastante magullada en su parte frontal tras este siniestro.

Cabe señalar que, el estruendoso impacto despertó a los vecinos de la zona hasta tal punto de ocasionar que salieran de sus hogares para constatar qué es lo que se había suscitado. Por tal motivo, se comunicaron con las autoridades, tanto efectivos de la PNP como a los bomberos quienes se apersonaron y derivaron de emergencia al conductor herido.

Como vemos, un nuevo accidente automovilístico se registró en la capital, esta vez en el distrito de Comas en donde dos unidades vehiculares colisionaron en el cruce de las avenidas Maestro Peruno y Metropolitana. Mientras que el conductor de uno de los autos fue derivado a una clínica cerca, el otro tuvo que ser trasladado a la comisaría Túpac Amaru por estar presuntamente en estado de ebriedad.