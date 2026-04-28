Magaly muestra los lujosos regalos que recibió por su cumpleaños: "No pedí uno, le pedí tres a mi esposo"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina estuvo de cumpleaños hace algunas semanas y, aunque no viajó al extranjero como es de costumbre, sí recibió muchos regalos, entre ellos los que le hace su esposo en cada ocasión especial. La conductora de televisión se mostró muy orgullosa y feliz por los lujosos obsequios que recibió al cumplir 63 años, y contó la historia detrás de cómo pudo obtenerlos.

¿Qué le regalaron a Magaly en su cumpleaños?

A través de un video en TikTok, Magaly confesó que no recibió un regalo, sino tres, y todos eran carteras de lujo. Recordemos que Magaly tiene una gran afición por las bolsas de diseñador y, en más de una oportunidad, ha mostrado su enorme colección, que comprende marcas desde Gucci hasta Chanel y Hermès.

El primer bolso que Magaly mostró es un Chanel S25 en versión mini, que puede llegar a costar aproximadamente entre $5,500 a $8,500. La historia de ese bolso era particular para ella, ya que contó que estuvo buscándolo durante mucho tiempo debido a que había una lista de espera, pero finalmente ya está a la venta para todo el público.

"He estado en lista de espera para conseguir esta cartera, pero ahora ya no la hay. No estaba muy convencida del tamaño porque es mini, pero ahora que la tengo me gusta", dijo.

Sin embargo, ese bolso era solo el primer regalo, ya que inmediatamente mostró una segunda cartera, esta vez un poco más grande y en color hueso con detalles en tono camel. Sobre este modelo, Magaly confesó que tiene una obsesión por ese nuevo diseño y quiere conseguirlo en todos los tamaños y colores.

Finalmente, mostró que también consiguió el mismo bolso en otro material, pero en color vino. "En vez de una, obtuve tres por mi cumpleaños. No todos los días uno cumple años. Así que no le pedí una, sino le pedí tres a mi esposo", afirmó.

Magaly se muda a su nueva casa

A través de un video en TikTok, la conductora de espectáculos mostró algunos ambientes de su nueva casa. Específicamente, hizo énfasis en su cocina, uno de los lugares que ha confesado disfrutar más, ya que le encanta cocinar cuando tiene reuniones con su familia y amigos cercanos.

En el video se puede apreciar que su cocina tiene una gran isla donde podrá preparar sus alimentos y engreír a sus seres queridos. La decoración está completamente en tonos neutros y claros, resaltando la simplicidad que la caracteriza. Además, se pudo observar que su cocina está totalmente equipada.

En otra toma, se pudo ver que tiene un repostero de gran tamaño donde guarda sus implementos, de los cuales Magaly parece ser muy amante. También mostró una refrigeradora gigante donde conserva sus vinos, espumantes y champán para ocasiones especiales o simplemente para disfrutar una copa.

De esta manera, Magaly demostró que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, ya que tiene una nueva casa junto a su esposo, quien también la engrió por su cumpleaños regalándole tres carteras de lujo que juntas podrían superar los 20 mil dólares.