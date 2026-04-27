Fiorella Rodríguez anuncia que se casará con su novio Iván Micol en España: Boda será a fin de año

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida exconductora de televisión peruana, Fiorella Rodríguez dará un nuevo paso en su relación con su novio Iván Maicol al revelar que se casará con el en España a fin de año, país en el que actualmente reside él

Anuncia matrimonio a los cuatro vientos

La actriz nacional indicó que el matrimonio tendrá una primera celebración en España, y posteriormente se desarrollará una segunda ceremonia en territorio nacional en en la que tiene el objetivo de reunir a familiares, amigos y conocidos más cercanos, la noticia fue revelada en entrevista con un diario local.

Además, la intérprete escénica explicó que los papeles de su pareja como ciudadano español en Perú contenía "código de barras", sin embargo, aquí en el país no se encuentra habilitada la lectura de ello por lo que "tocaba apostillar", pero como en España no se usa ello afirmó "ni modo".

Por tal motivo, explicó que ello motivó a que finalmente decidieran que su unión de por vida se realice en el país europeo, a eso se sumó que Iván Micol no ve a su familia desde hace cuatro años por lo que pretenden quedarse por allá un tiempo por un tiempo, también por un proyecto personal de ella.

"Cuando nos vayamos a fin de año, hacerlo allá primero (casarse) y después acá. Además, son cuatro años que él no ve a su familia y nos vamos a quedar un tiempo por allá, pues haré una película", manifestó en diálogo con Trome.

Fiorella Rodríguez recibe anillo de compromiso

En febrero de 2025, Fiorella Rodríguez recurrió a sus redes sociales para anunciar con total emoción que su pareja, Iván Micol, le propuso matrimonio entregándoñe un deslumbrante anillo de compromiso.

En aquella oportunidad, la publicación incluyó unas palabras emotivas y fotografías donde se observa a Fiorella e Iván compartiendo este momento tan especial para ambos.

"El amor de mi vida. La persona con la que quiero pasar el resto de ella. Desde el primer día que te vi, supe que quería que fueses mi esposa, y hoy es una realidad, por toda una eternidad juntos, preciosa", escribió aquel día Iván Micol.

Como vemos, la exconductora de televisión peruana Fiorella Rodríguez anunció un paso importante en su compromiso con su pareja Iván Micol. En entrevista con un diario local reveló que la ceremonia se celebrará primero en España y posteriormente en el Perú. Si bien no tiene fecha exacta para celebrarse, la también actriz adelantó que se desarrollará a fin de año.