Universitario llega a Japón con su primera franquicia y apunta a exportar jugadores al extranjero

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde Lima hasta Kobe. Universitario de Deportes llegó a Japón con su primera franquicia internacional. A partir del 22 de marzo, el club comenzará a impartir formación integral que combina la disciplina japonesa con la garra crema, con el objetivo de exportar jugadores al extranjero.

Universitario abre franquicia en Japón

La primera franquicia internacional de Universitario de Deportes abrirá sus puertas el próximo 22 de marzo en el distrito de Kita, Kobe.

Nuestra garra llega a Kobe! 🇯🇵🔝💪



¡Seguimos haciendo historia! Aperturamos nuestra primera sede internacional en Japón. 🤩



¡Bienvenidos al más grande! 🙌



🏟️ Suzuran Futsal Park 📍 Kobe, Hyogo. 📲: 09070224730 / 09091103004#ForjadoresDeLaGarra #EscuelasCremas pic.twitter.com/ANPzC5bydv — Escuelas Oficiales Universitario de Deportes (@Escuelas_U) January 26, 2026

La idea es que los chicos desde los 5 años reciban una formación completa que mezcle la disciplina japonesa con la energía y pasión que solo los cremas tienen.

El objetivo es formar futbolistas de primer nivel que puedan brillar tanto en Perú como afuera, dándoles toda la preparación técnica, física y mental que necesitan para destacar en cualquier liga.

Además, la iniciativa busca potenciar la identidad de la 'U' en el exterior, acercando la cultura peruana a Japón. Esta franquicia está abierta a todos, niños peruanos y cualquier joven latino que viva en Japón puede sumarse.

Se trata de un puente cultural entre Perú y Japón, donde los chicos no solo aprenderán fútbol, sino también valores fundamentales como el esfuerzo, la constancia y la mentalidad ganadora.

Kansai, la región donde se instalará la escuela, tiene instalaciones deportivas de primera. Allí, los chicos podrán pulir su técnica y táctica para que su formación sea completa.

La idea es que no solo se formen grandes jugadores, sino también grandes personas, listas para enfrentar los retos de la vida y del deporte profesional.

Universitario de Deportes vs ADT

El Torneo Apertura 2026 está a punto de comenzar, y Universitario de Deportes buscará ir con todo en esta nueva temporada. Bajo la dirección de Javier Rabanal, el cuadro crema se medirá ante ADT este domingo 1 de febrero en el Estadio Monumental.

Recordemos que el tricampeón nacional tuvo tres amistosos en las últimas semanas. Primero, en casa, cayó ante Sport Boys, pero luego se reivindicó ganándole a Melgar. Ambos partidos se jugaron a puertas cerradas.

El último sábado, Universitario brilló en la Noche Crema y goleó 3-0 a la U. de Chile. Los goles llegaron gracias a Martín Pérez Guedes, Álex Valera y José 'El Tunche' Rivera, dejando claro que el equipo llega encendido para el Torneo Apertura.

Así, Universitario de Deportes no solo busca expandir su marca en Japón, sino también abrir nuevas oportunidades para que sus jugadores brillen en el extranjero.