Manchester City y la Premier League: qué se sabe del caso por 115 cargos financieros

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia futbolística reciente tras ser acusado por la Premier League de múltiples presuntas infracciones financieras que siguen en investigación oficial actualmente.

Las acusaciones, que suman 115 cargos, están relacionadas con el incumplimiento de normas económicas establecidas dentro de la liga inglesa durante varios años, en un caso que aún no tiene una resolución definitiva ni sanciones confirmadas.

El proceso disciplinario sigue su curso mientras se analizan pruebas y argumentos de ambas partes, lo que mantiene en suspenso posibles castigos deportivos o administrativos que podrían aplicarse en función del fallo final.

Hasta el momento, no existe una decisión oficial sobre sanciones como quita de puntos o descenso, por lo que cualquier versión sobre castigos extremos responde a escenarios hipotéticos y no a medidas confirmadas por la organización.

NOTICIA. Al Manchester City se le van a descontar 60 puntos. El veredicto final aún no se ha confirmado y se espera un anuncio oficial antes de que finalice la temporada según múltiples fuentes.

Si se le restan 60 puntos, Manchester City quedará último en la Premier League y se... pic.twitter.com/2yZ1WZknVF — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 26, 2026

Investigación en marcha

Según Goal, el proceso contra el club inglés sigue abierto y sin un veredicto definitivo, lo que implica que cualquier sanción dependerá de la evaluación final de las autoridades de la liga, además de especificar a la Premier League como la entidad que acusa formalmente al Manchester.

Desde el entorno del Manchester City, la postura ha sido clara: el club niega todas las acusaciones y sostiene que cuenta con evidencia para respaldar su defensa dentro del proceso en curso.

"El club rechaza categóricamente las acusaciones", ha sido una de las líneas que se han reiterado desde la institución, marcando una estrategia enfocada en desmontar cada uno de los cargos presentados.

Este caso ha generado una fuerte atención mediática, ya que se trata de uno de los procesos más amplios en la historia reciente del fútbol inglés en materia de control financiero.

Manchester City sería sancionado con el descuento de 60 puntos por 115 infracciones al Fair Play financiero. El anuncio oficial del castigo se hará antes de finalizar la temporada.



Esta sanción llevaría al club al último lugar de la Liga Premier y sería condenado al descenso.... pic.twitter.com/j93G4Zu5TQ — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 26, 2026

Posibles escenarios

Aunque no hay sanciones confirmadas, especialistas han señalado que, en caso de una resolución adversa, podrían existir castigos deportivos relevantes, dependiendo de la gravedad de las infracciones comprobadas.

Entre los escenarios que se mencionan se encuentran multas económicas o deducciones de puntos, aunque estas medidas no han sido anunciadas oficialmente por la Premier League ni forman parte de una decisión final.

La falta de un fallo mantiene la incertidumbre en torno al impacto real del caso, tanto para el club como para la competición, que busca reforzar sus normas de transparencia financiera.

Por ahora, el proceso continúa en evaluación y será determinante para definir si el Manchester City, los 115 cargos financieros y la Premier League terminan en una sanción histórica o en la absolución del club.