Toño Centella se muda tras amenazas de extorsión y culpa a la policía: "Según ellos, están investigando"

Toño Centella se unió a la larga lista de peruanos que se convirtieron en víctimas de los extorsionadores quienes les exigen el pago de cupos para trabajar con tranquilidad y no atentar contra su vida. El cumbiambero acudió a la Policía Nacional para denunciar su caso y poder obtener las medidas de seguridad necesarias que le permitan continuar con sus actividades diarias.

Pese a ello, el artista se encuentra totalmente atemorizado y días atrás realizó una transmisión en redes sociales donde dio a conocer que venía analizando dejar la música a raíz de esta situación. Incluso reveló que el bus que fue baleado ya se encuentra en otro lugar y que no sabe que pasará más adelante.

Con el pasar de los días y sin ver mayor accionar de la PNP, Toño Centella tomó la decisión de mudarse a una vivienda desconocida junto con su familia para protegerlos ante cualquier peligro. Además, arremetió contra los agentes de la Policía Nacional del Perú a quienes acusó de no haberse comunicado con él en los últimos días a pesar de su situación.

"La única medida que he tomado es irme de mi casa. Estoy viviendo, por otro lado, hasta que se tranquilice la situación. La Policía, bien gracias, no me han llamado ni me han dicho nada. Según ellos, están investigando, pero no me dicen nada", indicó.

En esa misma línea, el chichero dejó en claro que la posibilidad de retirarse de la actividad musical quedó de lado y que seguirá trabajando y presentándose para su gente. Eso sí, dio a conocer que ha redoblado su seguridad personal para prevenir cualquier tipo de ataque del que pueda ser víctima.

Bus de 'Centella' es blanco de disparos y recibe advertencia

Días atrás, el intérprete señaló que las amenazas que recibe no solo indican que atentarán contra él, sino contra su hijo. Por ello, decide borrar los mismos para olvidarse por un momento de la situación que vive.

"Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mis familias, quieren matar a mi hijo, a mí. Salgo a la calle, veo una moto por aquí, por allá, y me da miedo, la Policía bien gracias, no denuncio porque no quiero problemas con nadie. Yo tengo diabetes y se me sube el azúcar, me puse mal. No me gusta estar contando mis cosas, me puse a llorar", precisó aquella vez.