Jefferson Farfán incursiona en el streaming y lanza su canal 'Satelite+': ¿Qué figuras lo integrarían?

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exfutbolista Jefferson Farfán ha ganado gran repercusión con su podcast 'Enfocados' al lado de su inseparable 'Cucurucho' Guizasola, ahora tres ese éxito ha decidido que su proyecto crezca más al oficializar el lanzamiento de su canal de streaming, en la siguiente nota conoce mayores detalles de ello.

'Foquita' se reinventa

El '10 de la calle' continúa cosechando nuevos desafíos y ahora sorprendió el último martes 12 de noviembre a través de sus redes sociales con un video altamente sorprendente en el que anunciaba a lo grande su más reciente faceta.

Resulta que, al mismo estilo de creadores de contenido peruanos como 'Cristorata', 'Neutro', Carlos Orozco, entre otros, la actual pareja de Xiomy Kanashiro estrenará su canal de streaming.

En el audiovisual se observa a un supuesto astronauta de la NASA con un logo de Perú en el brazo junto al dibujo de una satélite. Además, aparece la frase: "¿Listos para contenidos de otra galaxia?", aumentando la intriga de qué tratará este canal.

Asimismo, en el post que aparece en la cuenta oficial de Instagram del exjugador de Alianza Lima se indica que esto es una continuación de lo que en un principio fue 'JF 10TV' en el que se transmite su podcast.

"Hay historias que merecen ser contadas EN OTRA GALAXIA... JF10 TV fue el inicio de lo que hoy es SATÉLITE+, un canal para el que NO ESTÁN PREPARADOS. Estén atentos porque se vienen novedades que cambiarán el curso de la creación de contenido tal y como la conocen", se lee.

¿Qué programas formarán parte?

El creador de contenido Ric La Torre, como era de esperarse, también se sumó a dar la noticia de este nuevo proyecto de Jefferson Farfán. A través de un video de TikTok soltó a quienes probablemente se sumarían al canal de streaming con un renovado programa.

En tal sentido, sostuvo que quienes se incorporarían serían Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, quienes recientemente salieron de otro conocido canal de YouTube.

Sobre ello, el tiktoker señaló que desde semanas atrás las mencionadas figuras ya se encontrarían en conversaciones con el mejor amigo de 'Cucurucho' Guizasola.

Al tener gran éxito con su podcast 'Enfocados', Jefferson Farfán no se duerme en sus laureles y ahora oficializó su nuevo canal de streaming que se llama 'Satélite+' con el que pretende ganar nuevos seguidores sobre todo al público joven con una innovadora propuesta de programas ¡Ama Charo!