¿Pamela López al Congreso?: Paul Michael SORPRENDE al deslizar que su 'KittyPam' participaría en elecciones

Todo hace indicar que diversos personajes de la farándula peruana buscarán ostentar un puesto en el Congreso de la República en las próximas Elecciones Generales 2026. Ahora, un nuevo nombre se ha sumado a la palestra, nada más y nada menos que Pamela López.

¿Pamela López postulará al Congreso?

Al mismo estilo de Florcita Polo, la excéntrica hija de Susy Díaz, todo haría indicar que la madre de los hijos del futbolista Christian Cueva estaría evaluando estrenarse el próximo año en una nueva faceta: la de congresista.

Así lo ha dado a conocer su actual pareja Paul Michael quien en una reciente entrevista al programa de YouTube 'Eso Háblalo' sorprendió a más de uno al dejar entrever que su querida 'KittyPam' buscaría postular al Congreso de la República.

"Sí está ahí, está llevando asesoramiento, porque hay propuestas", señaló en un inicio. Y al ser consultado si él también buscaría postular como diputado, expresó: "No sé, quién sabe, capaz me meto a estudiar".

Además, al ser consultado si cree que su pareja recibiría el voto de Pamela Franco o Christian Cueva, atinó a responder: "Obligados tienen que votar ¿no?". También, le preguntaron por qué partido político postularía López, pero el intérprete musical guardó total silencio.

En tal sentido, aseguró que "hay personas que le han echado el ojo" por la forma en que ella se expresa y por cómo es. Asimismo, el cantante resaltó que varias mujeres se identifican con ella por los problemas que atravesó tras su tormentosa relación con 'Aladino' e inclusive le muestran apoyo en las calles.

Pamela López cantará en tema 'Clandestina'

En otro momento, el chalaco reveló que en el estreno de su nuevo tema 'Clandestina', Pamela López no solo participará en el videoclip como la protagonista, sino que interpretará el tema. Al respecto, fue consultado si su novia busca en un futuro convertirse en cantante.

"Está probando, no es cantante. Está llevando unas clases ahí con un profesor, no lo va a hacer así a lo loco. Ha llevado clases, en el estudio también la apoyamos mucho por eso es que va a salir bien linda la voz y toda la grabación", sostuvo Paul.

Se concluye que, en una reciente entrevista brindada a un programa de YouTube, el cantante Paul Michael sorprendió al deslizar que su pareja Pamela López postularía a Congreso de la República, en las elecciones generales 2026, al ,mismo estilo de Florcita Polo.