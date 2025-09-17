Maju Mantilla no sale del escándalo: Revelan presunto vínculo de la conductora con cirujano casado

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla se volvió en protagonista de diversos casos de presunta infidelidad. Tras las recientes declaraciones de Gustavo Salcedo sobre la presunta "traición" de su aún esposa con su productor, ahora han salido nuevas revelaciones de la productora Verónica Alcántara, quien aseguró que la ex Miss Mundo también habría estado vinculada a un cirujano casado.

¿Maju Mantilla estuvo con cirujano casado?

La polémica no da tregua. La productora Verónica Alcántara sorprendió en un programa digital de espectáculos al soltar un episodio poco conocido del pasado de la ex Miss Mundo. Según su testimonio, la conductora de Arriba mi gente habría tenido un presunto romance con un cirujano casado, mucho antes de ser figura de la televisión peruana.

La revelación vino cargada de detalles jugosos. De acuerdo con lo que Verónica Alcántara leyó en un mensaje anónimo, este médico no solo habría mantenido una cercanía sentimental con Maju Mantilla, sino que también le habría dado beneficios económicos importantes. "Habría hecho que la mande a Miami y le dé dinero", citó la productora.

Incluso, se mencionó la posibilidad de que aquel profesional fuese quien habría financiado intervenciones estéticas de la exreina de belleza. Esto choca de frente con lo dicho por la misma Maju Mantilla en entrevistas pasadas, donde aseguró "jamás haberse sometido al bisturí".

¿Dónde se veían Maju y su productor a escondidas?

Recordemos que no es el primer hombre involucrado con Maju Mantilla, ya que a la conductora de Arriba mi gente se le ha venido relacionando en las últimas semanas con su productor Christian Rodríguez.

Recientemente, el conductor de Chimi churri, Christian Bayro, reveló más detalles y aseguró que esta "parejita" no se veía en restaurantes, cines ni espacios públicos, sino en un lugar mucho más privado.

"Me dijeron dónde se reunía esta parejita. No era un restaurante, no era al fondo del cine, no era ningún sauna. Esta parejita se encontraba en la casa de alguien", contó Christian Bayro en vivo, dejando sorprendidos a todos.

Sin revelar direcciones ni nombres, insinuó que el dueño del inmueble sería alguien muy cercano a la ex Miss Mundo, "casi como un hermano o hermana", encendiendo todavía más la especulación.

El caso de Maju Mantilla parece no tener pausa y sigue sumando capítulos. Ahora, la productora Verónica Alcántara expuso que la conductora de Arriba mi gente habría mantenido un presunto vínculo con un cirujano casado, episodio que se suma a las recientes acusaciones sobre su supuesto romance con el productor Christian Rodríguez.