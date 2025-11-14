RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Lista para brillar!

Shakira llega HOY a Lima: Descubre qué canciones cantará en sus tres conciertos en el Estadio Nacional

La emoción está al máximo porque Shakira llegará hoy a Lima. Sus tres conciertos en el Estadio Nacional prometen un repertorio lleno de éxitos que nadie querrá perderse.

Shakira llega hoy a Lima (Difusión)

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/11/2025

Después de cancelar su show en febrero por un problema de salud, Shakira finalmente llega a Lima este viernes 14 de noviembre para dar su concierto reprogramado y dos funciones adicionales en el Estadio Nacional ¿Quieres saber qué canciones interpretará la 'Loba'? Aquí te contamos todos los detalles de su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Shakira llega hoy a Lima

Después de varios meses de espera, Shakira finalmente llega a Lima este viernes 14 de noviembre. La cantante colombiana se reunirá con su equipo de trabajo, que ya se encuentra en la ciudad desde inicios de la semana para preparar todo lo necesario para los tres conciertos.

La primera fecha cancelada en febrero debido a un malestar de salud quedó en el recuerdo, pero ahora los fans están más emocionados que nunca.

Cientos de seguidores ya han instalado campamentos improvisados frente al Estadio Nacional, con la firme intención de conseguir un lugar privilegiado en primera fila. Entre cantos, pancartas y emoción palpable, el ambiente previo al show parece más una fiesta que una espera.

Setlist de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

El repertorio que Shakira traerá a Lima promete cubrir toda su trayectoria musical, desde los grandes éxitos que marcaron los años 90 hasta sus más recientes lanzamientos

  1. La fuerte
  2. Girl Like Me
  3. Las de la intuición / Estoy Aquí
  4. Empire / Inevitable
  5. Te felicito
  6. TQG
  7. Don't Bother
  8. Acróstico
  9. Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
  10. Hips Don't Lie
  11. Chantaje
  12. Monotonía
  13. Addicted to you / Loca
  14. Soltera
  15. Cómo dónde y cuándo
  16. Última
  17. Ojos así
  18. Pies descalzos, sueños blancos
  19. Antología
  20. Poem to a horse
  21. Objection
  22. Suerte
  23. Waka Waka (Esto es África) 

Músicos peruanos en concierto de Shakira

Fuentes cercanas a la producción de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' revelaron que fue la misma Shakira quien solicitó trabajar con la Orquesta Filarmónica de Lima, quienes, ante la solicitud de la barranquillera, no dudaron en aceptar de inmediato.

La agrupación acompañará a la cantante en el primer concierto, el sábado 15 de noviembre, con un ensamble de cuerdas que interpretará una versión sinfónica especial de una de las canciones más emotivas y celebradas de la trayectoria de la artista barranquillera.

Finalmente, Shakira llega hoy a Lima, lista para ofrecer sus tres conciertos en el Estadio Nacional, y los fans ya no pueden contener la emoción. Con canciones que mezclan sus grandes éxitos con sus más recientes temas, cada tema promete momentos inolvidables para quienes la seguirán en vivo.

