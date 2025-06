¿Y Pamela López? Christian Cueva vivirá en Ecuador junto a sus hijos, afirma presidente de Emelec

23/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida de Christian Cueva sigue dando de qué hablar, y esta vez no solo por lo futbolístico. El presidente de Emelec sorprendió al confirmar que el jugador peruano no estaría solo a Ecuador, ya que se llevaría con sus hijos, a pesar de los problemas que tiene con Pamela López.

Cueva llevaría a sus hijos a Ecuador

Resulta que el presidente del club Emelec de Ecuador, Jorge Guzmán, soltó la bombaza en una entrevista con América Hoy: Christian Cueva se llevaría a sus hijos a Guayaquil.

Y esto, claro, ha desatado un revuelo porque sabemos que la relación con su aún esposa, Pamela López, está más tensa que cuerda de violín.

"Yo creo haber escuchado que tenía 3 hijos. En todo caso, él va a venir con su familia acá. Él tiene 3 hijos y por eso se le va a dar una casa y no un departamento", aseguró Jorge Guzmán, dejando en claro que el club le está cumpliendo todos los caprichos de 'Aladino'.

¿Y cuáles son esos caprichos? Pues el '10' pidió una casa grande, de esas de lujo, en una zona exclusiva de Guayaquil. Por ahora, Christian Cueva está en un hotel bien lujoso, justo al lado de la casa del presidente de Ecuador. Pero ya tiene todo listo para la mudanza.

El presidente de Emelec también detalló que el jugador pidió un preparador físico personal y una propiedad de alto nivel en Samborondón, una de las urbanizaciones más caras de Guayaquil.

"Él ha pedido vivir en una urbanización muy privada de primer nivel y se ha conseguido eso (...) está bien resguardado", explicó Jorge Guzmán. El pedido, según él, era porque el jugador viviría "con su familia".

¿Cueva salvó la orquesta de Pamela Franco?

Pero la cosa no acaba ahí, Christian Cueva no solo es noticia por su mudanza. Su actual pareja, Pamela Franco, anda con la soga al cuello con su orquesta. Parece que los músicos están renunciando en masa, denunciando que no hay shows y que los pagos están incompletos.

Y en medio de todo este drama, Norka Ascues, examiga de Pamela Franco, soltó otra bomba en el pódcast Chimi Churri: Christian Cueva habría metido su cuchara directamente desde Ecuador para evitar que la orquesta se desintegre por completo.

"Me ha llegado el dato que la mitad de la orquesta de esa señora se fue (...). Se han ido a otra agrupación muy reconocida que ahora tiene más cantidad de shows", comentó Norka Ascues. "Cuevita ha estado llamando a los músicos para pedirles que tengan paciencia, que no se vayan", añadió.

Christian Cueva inicia una nueva etapa en el fútbol ecuatoriano y, según el presidente de Emelec, lo hará acompañado de sus hijos. La gran incógnita ahora es: ¿qué dirá Pamela López ante esta revelación?