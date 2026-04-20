Yahaira Plasencia anunció denuncia contra Magaly Medina por difamación: "Ninguna mujer merece ser denigrada"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Toma cartas en el asunto. La salsera Yahaira Plasencia anunció una denuncia contra la conductora de televisión Magaly Median por difamación agravada iniciada desde hace más de un año.

Una nueva denuncia recae sobre Magaly Medina

Laexintegrante de la agrupación de salsa 'Son Tentación', Yahaira Plasencia, recurrió este lunes, 20 de abril, a sus redes sociales para publicar un video a través del cual anunció que ha presentado una denuncia contra la figura televisiva Magaly Medina, por difamación agravada.

En dicho audivisual, la joven salsera aparece acompañada de su defensa legal del Estudio Paredes Abogados. Allí explicó que dicha querella data desde hace más de un año y que realiza esta acción con el objetivo de que la conductora de TV no vuelva a denigrarla.

"Hace un año y medio hice una denuncia contra la señora Magaly Medina por difamación agravada. Manchó mi honor, mi honra, mi reputación como hija, como mujer, como ser humano, como artista a nivel nacional. Y bueno, acá tengo al abogado y a la doctora también, que me van a representar en este caso", se oye expresar a la cantante de salsa.

Abogados de Yahaira explican la razón de la denuncia

En primer lugar, la abogada que defiende a expareja de Jefferson Farfán explicó que Magaly Medina refirió cuatro palabras sobre su patrocinada lo que "denigró su imagen, su honor a nivel nacional e internacional". Según precisó los términos usados contra la salsera fueron los siguientes: "Rumruna, score, petfriendly, mascota". Insultos que la doctora subrayó que denigran a la mujer.

Por su parte, el abogado de Yahaira Plasencia remarcó que tomarán cartas en el asunto contra la popular 'Urraca' y dejó bien en claro cuál es la postura frente a esta querella presentada por la intérprete de "Y le dije no".

"Vamos a ir con todo porque no es posible que la señora Magaly Medina siga ofendiendo la dignidad no solamente de una sola persona, sino de toda la comunidad, de todas las mujeres en el Perú, y eso no lo vamos a permitir", enfatizó.

Hay que recordar que, este conflicto entre ambas figuras se remonta al año 2024 cuando la cantante anunció que tomaría acciones legales tras considerar ofensivos los adjetivos calificativos usados por Medina contra su persona.

Como vemos, Yahaira Plasencia anunció la presentación de una denuncia contra la conductora de televisión Magaly Medina por difamación agravada debido a que considera que esta utilizó adjetivos calificativos que mancharon su honor, imagen y honra a nivel nacional.