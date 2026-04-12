JNE anuncia acciones legales por demoras en Elecciones 2026: "Que les caiga todo el peso de la ley"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció acciones legales y administrativas contra quienes resulten responsables de las demoras en la instalación de las mesas de sufragio en la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

JNE anuncia acciones legales tras demoras en jornada electoral

Durante la jornada de estas elecciones 2026 se registraron diversas denuncias en Lima tras la demoras de entrega de material electoral, lo que generó que las mesas de sufragio no se instalen a la hora programada, a las 7:00 a.m. Esta situación desencadenó el malestar de los electores y largas filas en los exteriores de los locales de votación.

Ante este escenario, los organismos electorales se pronunciaron. En primer lugar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que la demora en la entrega del material electoral se debió a problemas con la empresa Servicios Generales Galaga. Por su parte, el JNE pidió disculpas por los inconvenientes.

Seguidamente, la entidad liderada por Burneo Bermejo precisó que se dará cuenta a la Contraloría, el Ministerio Público y otros órganos correspondientes para determinar responsabilidades. Asimismo, advirtió que se enfrentará cualquier intento de instalar una narrativa de fraude y aseguró que se garantizará un proceso transparente e imparcial.

"El JNE a desplegado un gran esfuerzo para garantizar la legalidad del proceso. Cualquier intento de narrativa de fraude el JNE las va a atacar (...) Estamos disponiendo determinar y comunicar a las autoridades competentes para las responsabilidades que sean del caso, no solamente a nivel administrativo sino penal y que correspondan, y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley", precisó.

Garantiza transparencia en elecciones del 12 de abril

Roberto Burneo también sostuvo que darán cuenta al procurador público para que haga las denuncias respectivas ante todas las autoridades y responsables que podrían verse involucrados en esta problemática situación por demoras en instalación de mesas de sufragio en distintos puntos de la capital.

"(...) Determinar responsabilidades que no solo son penales, administrativas, sino de cualquier otra índole. Tengan confianza en el JNE que cumplirá con su rol en todo momento", puntualizó, garantizándole a la ciudadanía de que seguirán actuando con transparencia e imparcialidad en los comicios.

Finalmente, destacó el esfuerzo de los miembros de mesa, quienes permanecerán hasta altas horas para completar el proceso electoral. En ese marco, exhortó a la ciudadanía acudir a votar con tranquilidad.

¡Garantizamos la transparencia y la legalidad de las #EG2026🗳️!



✅Los fiscalizadores del JNE continúan supervisando el desarrollo de la jornada electoral en los locales de votación del #Cusco. pic.twitter.com/fsh8uyb3CM — JNE Perú (@JNE_Peru) April 12, 2026

Elecciones 2026: Amplían horario de votación

Durante la conferencia de prensa, el presidente del JNE anunció junto al jefe de la ONPE que se ampliará el horario de votación hasta las 6:00 p.m. a nivel nacional, una hora más de los inicialmente acordado. A esta medida se suma la extensión de hasta las 2:00 p.m. la instalación de las mesas de sufragio.

El JNE hizo un llamado a la calma a la ciudadanía, asegurando que se toman las acciones necesarias para que el proceso de las Elecciones Generales 2026 se desarrolle con normalidad, entre ellas legales, contra responsables por la demora en instalación de las mesas de sufragio.