Terror en el Callao: 'Loco Mere', exabogado de 'Caracol', fue asesinado frente a su familia

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

A sangre fría y frente a su propia familia fue asesinado el exabogado de Gerson Galvez, alias 'Caracol', más conocido como 'Loco Mere', en en La Perla, Callao.

Asesinan a exabogado de 'Caracol'

Se trata de Moisés Mere, conocido como 'Loco Mere', quien ejerció la defensa del líder de la organización criminal 'Barrio King', una de las bandas más temidas y que había tomado el Callao para llevar a cabo delitos de cobro de cupos, extorsión, coacción y sicariato.

El terrible ataque se registró cuando el hombre se encontraba en su vehículo, de color gris, manejando, tras haber salido de la vivienda de los familiares de su esposa. Fue en presencia de su pareja y su hija de 2 años que se registró el ataque.

La víctima intentó continuar conduciendo, pero debido a la gravedad de sus heridas su unidad terminó detenida en el cruce de jirón Huáscar con el jirón Miguel Grau, en donde perdió el conocimiento.

Según información policial a la que accedió Exitosa, la víctima recibió hasta ocho disparos, a la altura del vientre y las costillas. Aquellos que testificaron el brutal atentado intentaron socorrerlo, sin embargo, pese a los esfuerzos, al llegar al Hospital Daniel Alcides Carrión se confirmó su deceso.

Familiares fueron testigos del atentado

Familiares detallaron que, previo a lo ocurrido, un vehículo con lunas polarizadas habría estado merodeando la zona. El suegro del fallecido, detalló a nuestro medio que el verdugo del hombre se caracteriza por ser de baja estatura y de tez blanca.

Asimismo, aseguró que el ataque era dirigido a su yerno, pues ni su hija ni nieta resultaron heridas durante los disparos. Además, agregó que el hombre no habría recibido ningún tipo de amenaza en el útlimo tiempo.

"Viendo que está con su hija, y para que no le dispares a mi hija y a mi nieta él siguió avanzando y cuando perdió el conocimiento ha chocaado", reveló el suegro del falecido.

Mere estaba vinculado a las investigaciones por la presunta comisión de delitos como de pago de sobornos a policias, fiscales y jueces del Callao para solucionar la situación legal de detenidos por sicariato, extorsión y demás delitos. Según las autoridades, a Moisés Mere se le resoponsabilizaba de contactar, sobornar y negociar con jueces para que no ordenen sentencias largas contra los miembros de la organización criminal.

De esta manera es que una persona vinculada por haber sido abogado de alias 'Caracol' fue asesinado sin piedad en La Perla, Callao, en presencia de familiares y dentro de su vehículos.