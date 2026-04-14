Jefe promete pagar los estudios universitarios de sus trabajadoras y se vuelve viral: "Liderazgo de verdad"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un jefe sorprendió a todos al decidir pagar los estudios y gastos universitarios de sus trabajadoras, alegando que no era un premio, sino una forma de reconocimiento hacia las jóvenes por combinar largas jornadas laborales con sus clases. El caso se volvió viral en redes sociales.

Empresario paga gastos universitarios de trabajadoras

El empresario Marcos Alves se volvió viral en redes sociales tras difundirse la decisión que tomó sobre tres de sus trabajadoras de su compañía. De acuerdo al material audiovisual, registrado en Brasil, el hombre no dudó en asegurarles que estaba dispuesto a pagar sus gastos universitarios al descubrir un detalle de cada una de ellas que lo llenó de orgullo.

Pues bien, las tres jóvenes mantenían una intensa rutina dividida entre su trabajo y las clases, una dedicación que llamó la atención de su jefe. Al ver ello, Alves no dudó en dar el paso de apoyarlas económicamente, precisando que no se trataba de un premio, sino como una forma de reconocer el esfuerzo que hacen para seguir adelante, pese a las adversidades.

Seguidamente, agregó que el cubrir sus gastos de estudios superiores es también como una forma de inversión para quienes deciden crecer profesionalmente, siempre velando por no conformarse con las cosas que ya tiene.

"Estoy dispuesto a pagar la universidad de cualquiera que realmente entienda el propósito de esto. Pero que quede claro: esto no es una recompensa para quienes solo cumplen con su trabajo (...) es una inversión para quienes deciden crecer", precisó en el video.

Jefe reconoce esfuerzo de sus trabajadoras: Video viral

Con ello, el jefe trató de dejar en claro no solo para las tres trabajadoras, sino también para el resto del personal de su empresa que no solo pagan salarios, sino que busca la transformación personal de quienes trabajan con él. Incluso, sostuvo que busca crear un entorno donde nadie se adapte a la mediocridad, sino uno que permita a todos "evolucionar".

Las tres mujeres trabajadoras no podían creer lo que estaban escuchando y al confirmar que, efectivamente, Alves pagaría sus estudios, no pudieron evitar mostrarse agradecidas y decidir arrodillarse, entre lágrimas. Seguidamente, se miraron fijamente entre ellas y cerraron la escena con un conmovedor abrazo.

Reacciones a la escena en redes sociales

Como era de esperarse, la escena no pasó desapercibida en redes sociales y obtuvo miles de reproducciones y cientos de comentarios de personas que no dudaron en felicitar al jefe por apoyar a sus trabajadoras. Asimismo, otros precisaron que sería un ejemplo que más empresarios deberían seguir para crear un buen ambiente laboral.

"Ese tipo quiere que todos estén en la cima, es surrealista lo que hace por la gente", "un verdadero líder", "es liderazgo de verdad", "qué bendición, ojalá yo tuviera una oportunidad así", "contrátame", "¿dónde puedo enviar mi currículum", expresaron los usuarios en Instagram de @marcosalves_pr.

Es así como el ver que un jefe, un empresario brasileño, no dudó en pagar los estudios universitarios de sus trabajadoras, se generó una ola de aplausos al ver el trato que tiene hacia ellas para verlas seguir triunfando en la vida.