Accidente ferroviario en Cusco: Trenes colisionaron en la ruta hacia Machu Picchu dejando varios heridos

En la región Cusco se ha registrado un choque frontal entre trenes que pertenecen a las empresas Inca Rail y Peru Rail que operan hacia la ruta de Machu Pichu. De forma preliminar, se reportan más de 10 personas heridas, entre ellos turistas. Se está disponiendo que todo el personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias y Emergencias Médicas (SAMUE Cusco) apoye en la atención y el traslado.

Accidente ferroviario entre trenes de Inca Rail y Peru Rail

Este martes 30 de diciembre, dos trenes de las entidades ferroviarias en mención protagonizaron una fuerte colisión a la altura del kilómetro 82 en el sector de Qorihuayrachina lo cual habría dejado el saldo de varias personas afectadas.

El general de la Región Policial Cusco, Julio Becerra, brindó mayores detalles de este accidente en el que confirmó cuántas personas resultaron heridas.

"Están informando que hay 15 heridos y uno de ellos reviste estado de gravedad. En todo caso, está en pleno proceso y ya vamos a disponer que vaya la Policía especializada para determinar las circunstancias y lograr las responsabilidades que habría ocurrido por este choque", informó a la prensa.

Bajo esa premisa, sostuvo que con ello podrán obtener información sobre las nacionalidades de los agraviados y las clínicas en las que serán hospitalizados, así como saber sus nombres. Además, indicó que hasta el lugar ya se han apersonado ambulancias y la Policía.

Cabe mencionar que, de acuerdo a imágenes se observa el daño severo que ocasionó este choque en ambas estructuras de los trenes principalmente en la zona delantera evidenciando la magnitud de este impacto.

Ministerio de Salud se reporta

Mediante sus canales oficiales, el Ministerio de Salud indicó que a través de Diresa y clínicas privadas, "moviliza 12 ambulancias y profesionales de salud a las zonas más cercnas" para que se brinde "atención médica especializada".

De igual forma, la cartera de Estado encabezada por Luis Quiroz Avilés, precisó que se encuentra monitoreando la situación a fin de brindar el apoyo necesario y "se activó el sistema de referencias terrestre y aérea".

🔴 #Ahora | Ante el reporte de un accidente entre dos trenes en el Km 88 Qorihuaychina, Cusco, el #Minsa a través de Diresa y clínicas privadas, moviliza 12 ambulancias y profesionales de la salud a las zonas más cercanas para brindar la atención médica especializada a las... pic.twitter.com/rvk0dzDR1A — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 30, 2025

Gobernador regional del Cusco se pronuncia

En diálogo con Canal N, Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, anunció que se ha dispuesto el desplazamiento de ambulancias y recursos humanos.

Además, adelantó que se está trasladando a la zona del accidente y que se ha enviado oficios al Ministerio de Tranporte y Comunicaciones y concesionarios por lo ocurrido.

