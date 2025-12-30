RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fatal hecho

Accidente ferroviario en Cusco: Trenes de Inca Rail y Peru Rail colisionaron en la ruta hacia Machu Picchu dejando más de 100 heridos

Un accidente ferroviario se ha producido en la ruta hacia Machu Picchu entre trenes de las empresas Inca Rail y Peru Rail. De acuerdo a información preliminar se reportan más de 100 personas heridas.

Trenes de Inca Rail y Peru Rail colisionaron en la vía férrea hacia Machu Picchu
Trenes de Inca Rail y Peru Rail colisionaron en la vía férrea hacia Machu Picchu (Foto: Composición Exitosa)

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 30/12/2025

En la región Cusco se ha registrado un choque frontal entre trenes que pertenecen a las empresas Inca Rail y Peru Rail que operan hacia la ruta de Machu Pichu. De forma preliminar, se reportan más de 100 personas heridas, entre ellos turistas. Se está disponiendo que todo el personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias y Emergencias Médicas (SAMUE Cusco) apoye en la atención y el traslado.

Accidente ferroviario entre trenes de Inca Rail y Peru Rail

La tarde de este martes 30 de diciembre, dos trenes de las entidades ferroviarias en mención protagonizaron una fuerte colisión en el kilómetro 88 en el sector de Qorihuayrachina lo cual habría dejado el saldo de más de un centenar de personas afectadas.

Noticia en desarrollo...

