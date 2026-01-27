Alcaldes de centros poblados temen perder miles de hectáreas de cultivo por desastres naturales

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el marco del reciente comunicado de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), el cual varió de "No Activo" a "Vigilancia de El Niño Costero", las autoridades de los centros poblados del país, exigieron al Gobierno tomar medidas de prevención urgentes, frente al grave riesgo de que puedan presentarse desastres naturales y, por ende, dañar sus hectáreas de cultivo.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", Jaime Vásquez y Francisco Pérez, alcaldes del centro poblado de Cascajal y anexos y de Villa Hermosa, respectivamente, expresaron la situación a las que están expuestos sus comunidades, acusando que las mismas problemáticas se repiten años tras años y sin llegar a una atención debida desde el Ejecutivo.

Exigen atención de demandas

El burgomaestre de Cascajal recordó las inclemencias de la naturaleza durante el Fenómeno "El Niño Costero" del año 2017. Según mencionó, 168 casas fueron arrastradas tras la activación de la quebrada Cascajal. Pese a que el hecho ocurrió hace casi nueve años y las lluvias del ciclón 'Yaku' ocurrieron en 2023, siguen bajo el mismo peligro, principalmente por la falta de reforzamiento de la quebrada ubicada en la región Áncash.

Las necesidades también son sociales, alcalde de Villa Hermosa señaló que en su jurisdicción habitan 11 000 personas, quienes viven sin agua y desagüe, y bajo pobreza extrema. Sobre la falta de servicios básicos, acusaron que "los expedientes técnicos no están hechos a la realidad de su población", por lo que exigen que sus demandas puedan ser atendidas, ahora en su nueva visita a Lima.

"Hay un estado de emergencia y está Áncash, pero no se menciona los sitios vulnerables de la provincia del Santa, es Cascajal, la quebrada Rinconada y la quebrada San Antonio, que son tres quebradas que se activan", alertó.

A fin de que sus reclamos puedan ser atendidos de manera más eficiente, no solo exigieron a las entidades del Estado a proceder con la descolmatación de la quebrada Cascajal, también hicieron un llamado a las autoridades entrantes a que puedan descentralizar el Estado, a fin de que lis gobernantes locales de turno no tengan que venir hasta la capital para que puedan presentar sus proyectos y necesidades.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, alcaldes de centros poblados exhortaron a las autoridades a adoptar medidas urgentes para evitar la pérdida de miles de hectáreas de cultivo a causa de desastres naturales.



¿Qué dice el ENFEN?

De acuerdo con lo revelado por el ENFEN, a través de su comunicado de fecha 16 de enero, para el primer trimestre del año (enero a marzo), se esperan en promedio, precipitaciones dentro de los rangos normales en la costa norte y en la vertiente occidental andina norte.

No obstante, precisa que, para el mes de marzo se prevé condiciones de normales a superiores en la costa norte . En esa línea, recomienda a las autoridades a adoptar las medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres, teniendo como referencia los efectos que dejó "El Niño Costero" en 2017.

La entidad adscrita al Senamhi precisó que, a partir de abril de 2026, las condiciones cálidas débiles serán las más probables, persistiendo al menos hasta octubre próximo. Frente lo señalado, el ENFEN sugiere dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para las acciones correspondientes.

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN comunicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas, temiendo como fecha la emisión de su próximo comunicado, viernes 30 de enero de 2026.