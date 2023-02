Áncash: Conductor que atropelló a colectivero fue detenido en Chimbote

17/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un conductor que atropelló con su vehículo a un colectivero fue detenido por personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chimbote, en el pueblo joven Miraflores Alto,en la provincia del Santa.

El hecho se produjo ayer en la tarde, cuando Juan José Pérez Julca se encontraba en los exteriores de una vivienda del pasaje San Martin. Al salir del domicilio, efectivos policiales lo interceptaron; sin embargo, el sujeto presentó una identificación falsa para tratar de confundir a los agentes del orden.

No obstante, la policía lo identificó por su huella dactilar. Al verse descubierto, el sujeto quiso darse a la fuga, pero luego, aceptó su identidad y fue trasladado a la Depincri Chimbote.

En conferencia de prensa, el jefe de la División Policial de Chimbote, Coronel Juan William León, mencionó que personal de la Depincri a través de dos semanas pudieron conocer el paradero del sujeto.

"A pesar de haber capturado al conductor que arrolló al otro colectivero, aún no damos con el vehículo. El detenido no tiene antecedentes penales. No obstante, tiene una denuncia por violencia familiar", comentó el coronel.

Contra este pesaba una orden de detención preliminar judicial solicitada por el fiscal penal de Nuevo Chimbote Fredy Rojas y aprobado por un juez de la Corte Superior de Justicia del Santa. Será investigado por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa.

Como se recuerda, el pasado 3 de febrero, a las siete de la mañana, Pérez Julca conducía un auto de placa de rodaje T7H-615, en la avenida Pacifico, en Nuevo Chimbote. Este chocó la parte trasera de la unidad de Wilder Miguel Chávez Bocanegra, por lo que este decidió bajar de su vehículo para verificar los daños. Cuando al poco tiempo, Pérez Alca, pisa el acelerador y lo atropella de manera alevosa

Piden justicia:

Familiares, amigos y colegas de Wilder Chávez Bocanegra se trasladaron a las principales calles de Nuevo Chimbote a pedir que se dicte prisión para el sujeto.

La hermana del afectado, Yaneth Yarleque, mencionó a Exitosa Chimbote que Chávez Bocanegra, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Belén de Trujillo.

"Mi hermano se encuentra en coma. Pedimos que este sujeto que arrolló a mi hermano, reciba una justa condena. Luego de atropellarlo se ha dado a la fuga. Mi hermano está luchando por su vida", mencionó la hermana de Chávez Bocanegra.

Lee más noticias en Exitosa Chimbote

Efectivos policiales de Chao se llevan las llantas que se encuentran en los exteriores de los talleres de llantas que se ubican cerca a la Panamericana Norte, a fin de evitar que sean utilizados por manifestantes