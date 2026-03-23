Trujillo: toro embiste a adulto mayor en feria de Moche y desata pánico entre asistentes

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Momentos de tensión se vivieron en una actividad de la tradicional feria de San José, en el sector Las Delicias, cuando un toro embistió a un adulto mayor en medio del público, generando pánico entre los asistentes. El hecho ocurrió en el distrito de Moche, en la provincia de Trujillo, durante una celebración que congregaba a decenas de personas.

El incidente se registró cuando el animal impactó violentamente contra el hombre, quien quedó inconsciente en el suelo ante la mirada de los presentes. La escena causó conmoción inmediata, ya que muchos no esperaban que el toro escapara de control en un espacio con público cercano.

Tras lo ocurrido, los asistentes reaccionaron rápidamente y auxiliaron al herido. Luego, fue trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica. De acuerdo con la información difundida, el adulto mayor fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro, aunque permanece en observación debido a la fuerza del impacto.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La celebración de la feria de San José en el sector Las Delicias, distrito de Moche, en Trujillo, pudo acabar en tragedia, luego de que un hombre resultara herido tras ser embestido por un toro. Los asistentes lo auxiliaron y trasladaron a un... pic.twitter.com/O80UxSRSg5 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 23, 2026

Cuestionan medidas de seguridad

El incidente ha generado preocupación entre quienes asistieron a la feria, quienes señalaron que las condiciones de seguridad no habrían sido las adecuadas para este tipo de actividades. La presencia de animales en espacios abiertos, sin suficiente control, fue uno de los principales cuestionamientos.

Varios asistentes indicaron que se deben reforzar los protocolos para evitar situaciones similares. La cercanía entre el toro y el público habría sido un factor determinante, lo que incrementó el riesgo durante la actividad.

Este tipo de eventos forma parte de celebraciones tradicionales en diversas regiones del país. Sin embargo, cuando no se aplican medidas estrictas, pueden convertirse en escenarios peligrosos tanto para participantes como espectadores.

Esto ocurrió hoy en el balneario de Las Delicias de Trujillo. 🚨#Urgente |

Corrida de toros Durante la Feria de San José, termina en desgracia cuando dos de los toros se salieron de control pic.twitter.com/HqzfByUKrK — Noticias Trujillo (@ntrujillo_pe) March 23, 2026

Autoridades aún no se pronuncian

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades locales, lo que ha generado incertidumbre sobre posibles acciones o sanciones. Se espera que se evalúen las condiciones en las que se desarrolló la actividad.

Asimismo, entidades municipales y organizadores podrían ser requeridos para explicar si contaban con permisos y protocolos de seguridad adecuados. La supervisión en este tipo de eventos es clave para prevenir accidentes, especialmente cuando hay gran concentración de personas.

El caso ha reavivado el debate sobre la organización de ferias tradicionales con animales en La Libertad. La embestida de un toro a un adulto mayor en la feria de San José en Moche evidencia la necesidad de reforzar la seguridad, prevenir riesgos y garantizar la protección de los asistentes en Trujillo.