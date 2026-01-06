Gobernador de Tacna rechaza traslado de cien internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A través de un oficio, el gobernador de Tacna, Luis Torres, reiteró su tajante rechazo al traslado de cien reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, ubicado en la zona andina de la región sureña.

Rechaza traslado de reos a penal de Challapalca

Mediante el oficio N° 01-2026, de fecha 5 de enero de 2026, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres, recalcó al presidente de la República, José Jerí, su rechazo rotundo al traslado de un centenar de convictos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, que se encuentra en la provincia de Tarata.

En el documento, la autoridad regional enfatizó que la medida del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no soluciona la inseguridad ciudadana y que esta podría ocasionar consecuencias.

"Dicha medida no constituye una solución a la problemática de la inseguridad ciudadana, sino que representa un simple traslado del problema hacia la región sur del Perú, lo cual afectaría directamente las actividades socioeconómicas y el orden público", indica.

Además, Torres Robledo afirma que dicho establecimiento no reúne las condiciones de un penal de máxima seguridad, toda vez que se ha evidenciado recientemente la presencia de equipos de comunicación clandestinos y la ocurrencia de homicidios en su interior.

En paralelo, el gobernador de Tacna ha planteado como alternativa para la reubicación de estos internos, la reapertura del penal El Frontón, recinto que dejó de funcionar en 1986.

Por último, la máxima autoridad tacneña aseveró que "Tacna no es el basurero del Perú" y señaló que se encuentra a la expectativa de recibir alguna respuesta a fin de que se pueda atender el sentir de las personas en la región.

Frente de Defensa de Tacna se suma a pedido

Por su parte, el Frente de Defensa de Tacna, se sumó al rechazo del traslado del centenar de condenados al penal de Challapalca, así lo dio a conocer su presidente Dante Morales, quien adelantó que se convocará a una protesta general para exigir la revocación de la medida anunciada por el INPE.

"En primer lugar, un rechazo total por parte del Frente, la población misma y, de repente, nuestras autoridades, a este abuso que está haciendo el Gobierno, usando la fuerza, la sorpresa y no importándole la inseguridad que vamos a vivir", indicó.

