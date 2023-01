Concurso Nacional de Marinera en riesgo por falta de licencia

17/01/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Trujillanos preocupados por el 63° Concurso Nacional 13° Mundial de Marinera que corre el riesgo de no realizarse tradicionalmente en la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad, debido a que la comuna provincial no daría los permisos correspondientes a los directivos del Club Libertad de Trujillo, organizador de dicha competencia.

Según el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, es que los directivos del Club Libertad no estarían cumpliendo con la normativa correspondiente de Defensa Civil, situación que representa un grave riesgo para los asistentes y participantes.

"Aquí yo vengo a trabajar por la mayoría que quiere ver una ciudad ordenada. Si ellos no cumplen con licencia y (la norma de) defensa civil no va, porque si después hay un incendio, a quién le van a echar la culpa, ¿acaso ustedes van a pagar mis abogados? Se acuerdan de la discoteca Utopía ¿En qué quedó? Yo no quiero utopías acá", aseveró.

La autoridad edil cuestionó que la organización del Concurso Nacional de Marinera esté en manos de una sola familia, quienes estarían ocupando un terreno que no les pertenece y lucrando con el patrimonio que es de todos.

"A todos los Burméster decirles que aquí no voy a permitir un solo evento en el Club Libertad que le pertenece a los trujillanos y yo voy a hacer todas las gestiones para que el patrimonio no sea de un grupo de familia. No voy a permitir que se siga usurando el patrimonio, la marinera, que es nacional, así que vayan viendo dónde van a hacer su concurso porque yo voy a ver todo ese tema", remarcó.

Asimismo, cuestionó la legitimidad de los resultados que en las fases finales del concurso de marinera. "La marinera es trucha, porque la misma gente que ha estado de jurado muchas veces ha dicho que esos concursos son truchos, que si tienes la plata tienes la opción a pasar a final y si tienes más plata a ganar, sino pregúntale a Fernandini", manifestó.

Fernández pidió a los ciudadanos que no apoyen a una familia que no sabemos dónde se va a el dinero y más aún si tiene un terreno que no le pertenece. Aseguró que no tiene miedo a las críticas y menos de la prensa, pues asegura que ello permite que su ego suba.

"Mi sueño y así va a ser es que la marinera se haga en la plaza y que sea gratis. Ya veremos si eso funciona o no. Yo he venido desarrollando económicamente a la ciudad y tengo experiencia".

Academias se pronuncian

A través de un comunicado, los directores de academias de marinera del Perú y el mundo rechazaron las negativas y tendenciosas declaraciones del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, referente al Concurso Nacional de Marinera organizado por el Club Libertad.

"Esperamos que esta fiesta de peruanidad obtenga como todos los años los permisos y las facilidades de parte de la Municipalidad de Trujillo para su normal realización", se lee en el documento.

Quieren llevarlo a Lima

En tanto, se supo que los organizadores del Concurso Nacional de Marinera se reunirán esta tarde en el Club Libertad para tomar una decisión si se mantiene el concurso en Trujillo o se traslada a otra ciudad del país. La primera opción es llevarlo a Lima.

Según el programa oficial, este martes 17 deberían empezar los ensayos en el Club Libertad de Trujillo, pero aún todo es incierto por la falta de los permisos correspondientes.

