Denuncian venta de vacantes a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en Huacho: Piden hasta S/ 20 000

¡Indignante! Decenas de padres de familia se encuentran mortificados por la presunta red de tráfico de ingreso a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, ya que, se está cobrado hasta S/ 20 000 por una vacante en la carrera de enfermería.

Las denuncias se realizan a horas de llevarse a cabo el examen de admisión ordinario y para quinto de secundaria. La casa de estudios convocó a sus postulantes para hoy, domingo 27 de abril.

El señor Víctor Broncano, padre de familia de uno de los postulantes, denunció en Exitosa que a su WhatsApp le llegó un mensaje donde le estaban pidiendo S/ 40 000 para asegurar un cupo en la carrera de enfermería. Siguiendo con el ofrecimiento, el progenitor denunció que recibió una "rebaja" hasta S/ 18 000 , lo que obviamente le generó su preocupación e indignación.

La denuncia no quedó allí, el padre de su joven hija recibió una nueva comunicación por parte de uno de los traficantes de vacantes para saber si estaba o no interesado en su propuesta de "apoyo interno", la cual narró sin vergüenza alguna.

"El tema aquí se va a originar por un tema interno, con esto me refiero a colocar una nota a la postulante, una nota aprobatoria para que sí o sí obtenga la vacante en enfermería, en todo caso, ¿sí? Ahora, con esto me refiero a que los doctores encargados en el área de salud van a rellenar la nota de la postulante, colocándole la nota aprobatoria, pero, para esto, es necesario que la postulante no asista al examen", narró el tramitador de vacantes a la UNJFSC.