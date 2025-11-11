Detienen en Trujillo a hombre que se hacía pasar por sacerdote y captaba menores por redes sociales

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú detuvo en Trujillo a un hombre que se presentaba como sacerdote de la llamada Congregación Católica Anglicana. El sujeto, identificado como Pedro Javier Alemán Quezada, de 34 años, es investigado por presuntamente captar a menores de edad a través de redes sociales con el fin de ofrecerles servicios sexuales.

Su captura se realizó en cumplimiento de una orden emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Según la investigación fiscal, el falso sacerdote habría utilizado perfiles virtuales para acercarse a adolescentes, aprovechando su supuesta investidura religiosa para ganar su confianza.

Durante el operativo se ejecutó el allanamiento, descerraje, registro e incautación de dos inmuebles ubicados en la avenida América Sur 8134, urbanización Palermo, y en la calle Leonardo Da Vinci 583, ambos en la ciudad de Trujillo.

Operativo policial y hallazgos

En la intervención participaron los fiscales de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, Lenin Josmel Araujo Cabanillas y Marilyn Rocío Narváez Morán, junto a las defensoras públicas Anna Ingrid Talavera Vértiz y Karina Delgado Nicolás.

Durante el registro se incautaron siete teléfonos celulares, una laptop marca ASUS, dos cajas de preservativos y cuarenta soles en efectivo, elementos que serán analizados como parte de las diligencias. Todo el material, junto con el detenido, fue trasladado a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, ubicada en el Complejo Policial Daniel Alcides Vigo.

El Comando de la Región Policial La Libertad exhortó a los padres de familia a supervisar el uso que hacen sus hijos de las redes sociales, advirtiendo que estas plataformas, aunque útiles, también pueden convertirse en un medio para que delincuentes atraigan víctimas bajo falsas promesas o identidades simuladas.

Arzobispado desmiente vínculo con la Iglesia católica

Tras conocerse la detención, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo emitió un comunicado en el que negó toda relación con el detenido y con la denominada Congregación Católica Anglicana, aclarando que no pertenece ni está en comunión con la Iglesia católica.

"El Arzobispado de Trujillo precisa que la llamada Congregación Católica Anglicana no forma parte de la Iglesia católica, a fin de evitar confusiones en la opinión pública", señala el pronunciamiento.

La institución eclesiástica recalcó la importancia de verificar siempre la autenticidad de las congregaciones o sacerdotes antes de confiar en su autoridad religiosa o participar en sus actividades.

