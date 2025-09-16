Caos en Aguas Calientes: Suspenden labores escolares por enfrentamientos y protestas

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El director de la UGEL Urubamba, región Cusco, José Villavicencio, se pronunció respecto a la situación de caos que viene presentándose estos últimos días en Machu Picchu Pueblo debido a protestas y enfrentamientos. Sobre ello, anunció la suspensión de labores escolares en la zona.

Toman medidas ante enfrentamientos

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, Villavicencio confirmó que la disposición de dicha medida, se llevará a cabo solo en Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes). Además, indicó que si bien no se tiene un plazo establecido, se evaluará constantemente la situación ante el problema de transporte hacia el Santuario Histórico.

"En coordinación con los niveles, se está tomando la decisión de que se trabaje la educación a distancia, solo Machu Picchu Pueblo, hasta que la situación se calme se va a hacer educación a distancia", dijo a nuestro medio, este martes 16 de septiembre.

De tal modo, el director indicó que tras una previa conversación y coordinación, se llegó al consenso de que las protestas y enfrentamientos por parte de pobladores y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) sí pueden afectar a los escolares que asisten presencialmente a sus escuelas.

Pide respetar educación

En tal sentido, precisó que a pesar de que algunos dirigentes aseguraron que no se afecta la educación de escolares ante esta situación, sin embargo, detalló que las protestas se realizan en su mayoría en la Plaza de Armas, lo que se encuentra cerca a los centros de estudios de nivel primaria e inicial.

Al respecto, Villavicencio hizo un llamado a la población protestante para que tengan en cuenta la importancia de la educación de los niños. Es así que, pidieron garantizar que el proceso educativo se realice "sin ninguna dificultad". "Por acto de previsión, en este tiempo estamos suspendiendo las labores y que se haga trabajo de educación a distancia", enfatizó.

Estudiantes y docentes no pueden trasladarse por paro

En otro momento, la directora de la IEI Virgen del Carmen de Machu Picchu, Julia Cabanillas, confirmó que se han suspendido las clases presenciales por el paro que se realiza en Machu Picchu, con el fin de salvaguardar la integridad de los niños.

"Trabajamos con niños menores de cinco años, lamentablemente esta situación también nos está afectando en el trabajo pedagógico que día a día hemos venido desarrollando hasta el día jueves 10 de septiembre, debido a esta coyuntura que está pasando, por la integridad y cuidado de niños nos hemos visto en la necesidad de poder suspender las clases presenciales y reemplazarlas por las virtuales", señaló la profesora.

En conclusión, el director de la UGEL Urubamba, José Villavicencio, confirmó que las clases presenciales han quedado suspendidas en Machu Picchu Pueblo debido a la situación en donde se presentan protestas. Buscan cuidar la integridad de los niños.