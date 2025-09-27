Callao: Asesinan a balazos a cantante urbano Franco Danos y dejan dos heridos en barbería

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hecho de violencia volvió a sacudir al Callao la noche del 26 de septiembre. A las 21:30 horas, un ataque con arma de fuego en la barbería Los Olivos, ubicada en la avenida Sáenz Peña N.° 411, terminó con la vida de un joven cantante de género urbano y dejó dos personas heridas, entre ellas una menor de edad.

Personal policial llegó al establecimiento, quienes confirmaron que los heridos habían sido trasladados en un patrullero. Posteriormente, se dirigieron hacia el Hospital Carrión, donde se recabó información sobre las víctimas.

La occiso fue identificado como Franco del Piero Damos Espinoza, conocido como Franco Danos, de 20 años. Según fuentes cercanas, el joven buscaba consolidar su carrera como cantante de música urbana.

Dos heridos en medio del ataque

El ataque no solo dejó una víctima mortal. Entre los heridos se encuentra Miguel Ángel Portillo Gil, de 23 años. Él fue evacuado al centro hospitalario más cercano para recibir atención médica de emergencia tras presentar heridas de bala.

La situación más alarmante, sin embargo, se registró con una menor de 9 años identificada como Aitana Calesi Hilario Espinoza, quien sufrió impactos de bala en la mano y el hombro. Hasta el cierre de este informe, su estado de salud es reservado, aunque fuentes médicas señalaron que se encuentra estable.

La presencia de la niña en la escena del crimen evidencia la crudeza y peligrosidad de la violencia que azota al primer puerto, donde los ataques armados no distinguen edades ni circunstancias.

Policía investiga el crimen

Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú asumió el control de la zona, procediendo a aislar el lugar del crimen para iniciar las diligencias correspondientes. Los efectivos del convenio con Serenazgo informaron que aún se desconoce la identidad de los autores del hecho, mientras que peritos de criminalística trabajaron en el recojo de evidencias.

Este nuevo caso se suma a la creciente ola de violencia en el Callao, donde los ajustes de cuentas, sicariato y balaceras han dejado en los últimos meses un alarmante saldo de muertos y heridos. Vecinos de la zona exigieron mayor presencia policial y operativos constantes para frenar la criminalidad.

Por ahora, la investigación continúa, y la muerte del joven cantante urbano Franco del Piero Damos Espinoza en el Callao genera conmoción entre familiares, amigos y seguidores de la movida musical chalaca. La ciudadanía espera resultados rápidos para dar con los responsables de este crimen que enluta a una familia y deja a una niña entre las víctimas colaterales de la violencia armada.