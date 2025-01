Edwin Martínez es pifiado en Arequipa, pero responde: "A aquellos que les duela, que les siga doliendo"

El congresista Edwin Martínez fue protagonista de un bochornoso momento en Arequipa debido a que terminó recibiendo pifias tras su participación en un evento en la 'Ciudad Blanca'. En medio de su discurso, el legislador no dudó en responder de manera retadora.

El corresponsal de Exitosa en Arequipa informó que este hecho se produjo durante la ceremonia por la conmemoración de los 168° aniversario del distrito de San Juan de Siguas, luego de que el congresista subiera al estrado para recibir un reconocimiento por parte del alcalde de la mencionada jurisdicción.

Es en ese momento que los pobladores presentes se mostraron sumamente incómodos e indignados, por lo que no dudaron en pifiarlo, abuchearlo e incluso increparle reclamos por los recientes escándalos respecto a una presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República.

"Conchudo (...) no te mereces el reconocimiento, traidor", gritaron los pobladores, dejando entrever que el parlamentario no se merecía la condecoración que el burgomaestre de San Juan de Siguas le entregaba.

Sin embargo, lejos de retirarse, Martínez Talavera decidió responderle a sus críticos para agradecer y asegurar que las encuestas que afirman que tiene una baja aceptación en la ciudad no le quitan el sueño.

En otro momento, aprovechó las cámaras de los medios de comunicación para referirse a las denuncias sobre una presunta red de prostitución en el Parlamento, además de criticar que intenten "desprestigiar a una institución del Estado".

"Yo les pregunto, ustedes han sido preservativo, han sido cochón, han sido la toallita higiénica, ¿Qué han sido? ¿Por qué pueden desprestigiar tanto a una institución del Estado? El porcentaje que digan las encuestadoras, la verdad a mí no me importa, yo no vivo de encuestas", señaló ante la prensa.