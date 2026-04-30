¡Emergencia! Buscaba empleo como cocinero en Rusia y acabó siendo obligado a combatir en guerra

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el contexto de los ciudadanos que se encuentran en Rusia, en un diálogo con Exitosa diversos familiares de los compatriotas han revelado las falsas ofertas de empleo que fueron el enganche para las migraciones de los peruanos e involucrarse en la guerra.

Promesa de falso empleo

Uno de los ciudadanos es Luis Rojas de 27 años, que viajó al país europeo con la finalidad de trabajar como cocinero, pero al encontrarse en territorio extranjero, fue obligado a formar parte del ejército de Rusia e ir a la guerra sin previa preparación.

La hermana de uno de los agraviados, Fanny Rojas, muestra en exclusiva en un diálogo con Exitosa las imágenes que le habría enviado su hermano, en las que porta un uniforme de guerra y un armamento para el que no estaba debidamente capacitado.

Asimismo, según lo que argumenta la familiar del compatriota, el ciudadano peruano tiene dos menores hijos que se encuentran en el país a la espera de ver retornar a su padre.

En este falso aviso de oferta laboral en la que participó Luis, su viaje estaba programado para ejercer labores de cocina en el que le prometieron un sueldo de 20 mil dólares.

A lo que la declarante cuenta que en ese país no se maneja esa moneda, sino por el contrario, la denominación son los rublos.

Sin embargo, luego de encontrarse fuera de su país de origen, integrantes del ejército ruso lo obligaron a firmar un contrato que tenía por finalidad, hacer que se enfrentara en una guerra mediante la presión de amenazas con armas que podían afectar su integridad.

Esta irregular situación hizo que finalmente, el ciudadano peruano ejecutara su firma en el documento expedido por ciudadanos rusos para que asistiera a la guerra sin tener conocimiento en el tema.

Última comunicación

Según la última comunicación que tuvo Fanny Rojas con su hermano el pasado 5 de marzo, el agraviado le contó que iba a ser trasladado a una zona roja de la guerra donde no podría tener mayor comunicación vía teléfono.

Este difícil momento lo viven más de 120 familias peruanas que están haciendo guardia en el Ministerio de Relaciones Exteriores que habrían llegado a Rusia con engaños a realizar otras actividades económicas.

Asimismo, los familiares de los perjudicados se encuentran a la espera de respuestas que puedan esclarecer esta situación y brindar apoyo para la repatriación de los implicados que fueron engañados.