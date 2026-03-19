Electores deben tener cuidado para no ver perjudicado su voto, recomienda Fernando Tuesta

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, se refirió a la complejidad de las próximas Elecciones Generales. Precisó que el número de listas y columnas pueden confundir al elector que podría votar mal, provocando la anulación.

Electores deben tener cuidado

La cédula de votación en la que más de 27 millones de peruanos elegirán al nuevo (a) presidente (a), senadores, diputados y parlamentarios andinos podría traer complicaciones para los electores, por ello, ¿en qué se debería tener cuidado?

Fernando Tuesta refirió que la actual cédula cuenta con cinco columnas, como es conocido, a diferencia de anteriores años donde solo se contaban con tres.

El hecho de contar con 38 listas ha hecho que las dimensiones también se extiendan, contando con 42.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo, pudiendo extenderse hasta un máximo de 44.00 cm de largo. "El más grande de la historia", precisó.

Ante el hecho que los electores realicen una mala elección, precisó que los "perjudicados somos todos", por ello, es necesario que los ciudadanos estén atentos al momento de ejercer su voto.

¿Cómo no votar mal?

Tuesta dio las recomendaciones para ejercer una correcta votación y que estos no sean viciados en los próximos comicios del 12 de abril.

Columna presidencial: Marcar en la foto o el símbolo un aspa o cruz, cuya intersección este dentro del cuadrado.

Columna de diputados y senadores: Marcar en el símbolo que uno elige.

En total son cinco marcas, aún cuando precisa que cada columna es independiente. Así, el votante podrá elegir por cuál columna decida votar sin afectar el conteo de su voto.

"Cada columna es independiente, vale decir, yo puedo votar solo por la formula presidencial y dejar el resto en blanco. Puedo votar por dos columnas como por ejemplo votar solo por el Parlamento y dejar el resto en blanco o anularlo", indicó.

En el caso del Parlamento (diputados y senadores) y el Parlamento Andino se cuenta con el voto preferencial, es decir, uno puede votar por el símbolo del partido y existe la posibilidad, si uno quiere, de colocar el número de los candidatos de preferencia.

Fernando Tuesta brindó recomendaciones a los electores con el fin de resguardar sus votos para las Elecciones Generales 2026.