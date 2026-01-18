Oswaldo Moreno exige la salida de autoridades que no realizaron trabajos de prevención ante la llegada de lluvias

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el experto en gestión de riesgo de desastres, Oswaldo Moreno, pidió la destitución de las autoridades que no implementaron medidas de prevención ante la llegada de las lluvias.

Salida de autoridades por ineficiencia en prevención

Las intensas lluvias y precipitaciones que se presentan cada inicio de año siempre generan complicaciones en los ciudadanos, comunidades e incluso afectaciones en importantes obras del país.

Por ello, contar con eficaces planes para controlar los desastres deben ser preparados con tiempo por parte de las autoridades encargadas de municipios y regiones.

Sin embargo, no en todas las localidades con posibilidad de riesgo se prevé con responsabilidad. Ante ello, el experto en gestión de riesgo de desastres, Oswaldo Moreno, solicita que se debe a la falta de planificación adecuada por parte de las autoridades, razón para que sean retirados de sus cargos.

"Declarar en emergencia a las autoridades que ocupan estos lugares donde ya han debido tomar los trabajos de prevención en su debido momento. Retirar a todas las personas que no han hecho su trabajo en el debido momento, trae gastos al Perú, trae ´pérdidas de vidas humanas", indicó.

Moreno indicó que el retiro se debe dar tanto en municipalidades, Cenepred, Indeci y otros que no han trabajado adecuadamente en la prevención de desastres. Indicó que estos funcionarios "solamente piden ayuda a la hora de la emergencia", mas no cuando debe ser prevenido con anticipación.

Declaran estado de emergencia en Lima y otros siete departamentos

El Gobierno ha declarado en estado de emergencia a ocho departamentos del país por las intensas lluvias que se registran. Entre ellas se encuentran Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes.

Asé se oficializó este domingo 18 de enero a través del Diario Oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM en e cual se precisan cuáles son los distritos que se incluyen bajo esta normativa.

Lima : Canta, Cañete, Huarochirí, Huaura, Lima (Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho, SJL) y Yauyos.

: Canta, Cañete, Huarochirí, Huaura, Lima (Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho, SJL) y Yauyos. Piura : Ayabaca, Huancabamba, Morropon, Paita, Piura, Sechura y Sullana.

: Ayabaca, Huancabamba, Morropon, Paita, Piura, Sechura y Sullana. Áncash : Aija, Bolognesi, Carhuaz, Casma, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Recuay, Santa y Yungay.

: Aija, Bolognesi, Carhuaz, Casma, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Recuay, Santa y Yungay. Ica : Ica y Pisco.

: Ica y Pisco. La Libertad : Ascope, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

: Ascope, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. Lambayeque : Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Moquegua : Mariscal Nieto.

: Mariscal Nieto. Tumbes: Tumbes y Zarumilla.

Por su ineficacia en sus puestos, aquellos funcionarios que no han implementado medidas de prevención ante las fuertes lluvias deben ser retirados, como indicó el experto en gestión de riesgo de desastres, Oswaldo Moreno.