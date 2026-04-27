Huancavelica: Ocho miembros del Ejército terminan detenidos por muerte de 5 jóvenes durante operativo militar

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un capitán y siete soldados del Ejército fueron detenidos por la confusa muerte de cinco personas durante un operativo antidroga en Huancavelica. El caso ha generado una gran conmoción en la zona y las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué se sabe sobre el operativo del Ejército?

El hecho se registró en la madrugada del sábado 25 de abril en un sector conocido como Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja. Esta se trata de una zona utilizada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en la ruta del VRAEM hacia regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín.

Según información obtenida hasta el momento, solo se ha podido identificar a tres de los cinco civiles fallecidos. Estos son Jaime Bendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila y Willian Núñez Soto. Mientras tanto, entre los ocho militares detenidos se encuentra el capitán del Ejército Luis Montenegro, quien ha sido puesto a disposición de la Divincri en Huanta, Ayacucho.

Una versión inicial de los hechos, sostenida por el Comando Operacional del Este, indicaba que el trágico suceso había sido una consecuencia de un "enfrentamiento contra presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas".

Sin embargo, pericias fiscales y testimonios de testigos sobrevivientes y deudos obtenidos después del hecho han empezado a contradecir esta información y desliza un presunto uso excesivo de la fuerza contra civiles desarmados.

Civiles no portaban armas ni droga, según abogado de civiles

En diálogo con Exitosa, el abogado de una de las víctimas mortales contó que el grupo de civiles fue intervenido de manera injustificada cuando se encontraban de regreso de un campeonato de fútbol a bordo de un auto.

"Ellos venían del aniversario de un pueblo donde se estaba organizando un partido de futbol, ya venían de regreso, ya llegando a Colcabamba, ellos han sido interceptados por el Ejército sin ninguna razón", dijo.

La defensa legal plantea la hipótesis de un homicidio a causa de una "intervención militar desproporcionada" ya que se reveló que los agentes realizaron más de cincuenta disparos contra el grupo de civiles y que en la camioneta donde viajaban los intervenidos no se encontró drogas ni armamento.

Según el abogado, entre sus defendidos también se encuentran Jonathan Águila Gutiérrez, quien resultó herido con esquirlas en la cabeza producto del ataque armado, y Ricardo Acuña Quispe, quien padece de traumas por lo ocurrido.

En medio de la conmoción, la muerte de los cinco civiles en Colcabamba (Huancavelica) continúa siendo materia de investigación.