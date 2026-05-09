Lambayeque: Ministro de Defensa distribuye dos toneladas de alimentos en zonas de emergencia

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una nota de prensa, el Ministerio de Defensa del Perú a través del ministro Amadeo Flores Carcagno, benefició a la región de Lambayeque entregando dos toneladas de alimentos en zonas de emergencia.

Esta ayuda busca fortalecer la atención inmediata a la población vulnerable y garantizar el acceso a alimentos de primera necesidad. Para ejecutar esta misión, la actividad contó con la participación del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Enrique Vásquez Guerrero, quien resaltó el trabajo de planificación y coordinación.

Por medio de este exitoso operativo, fue posible realizar el traslado y distribución de uno de los mejores cereales peruanos que exísten por su alto nivel nutricional, la quinua.

Aliados que formarón parte de la gestión

Asimismo, el ministro de Defensa reconoció el rol de las Fuerzas Armadas del Perú en las labores de apoyo a la población, especialmente por su capacidad logística y operativa para llevar ayuda humanitaria a las zonas afectadas por emergencias naturales y otras situaciones críticas.

"Esta entrega representa mucho más que un apoyo alimentario; simboliza la capacidad de nuestras instituciones para actuar unidas, con rapidez y compromiso, frente a las emergencias que afectan a nuestros compatriotas", expresó el ministro durante su segundo día de actividades en la región Lambayeque.

Para la autoridad del estado, este aporte representa un movimiento oportuno en conjunto con instituciones que cuentan con mayores recursos que hacen posible la viabilidad de este tipo de proyectos.

🤝 En coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil Perú y las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, supervisó la entrega de ayuda humanitaria. (2/3) pic.twitter.com/zfmt3Vw6rS — Mindef Perú (@MindefPeru) May 9, 2026

Ministro supervisó acciones del Proyecto Sipán en Lambayeque

Como parte de su agenda de trabajo, el ministro Amadeo Flores Carcagno también visitó las instalaciones del Proyecto Sipán, ubicadas en la región Lambayeque.

Durante la visita, se presentó el estado situacional actual del Proyecto Sipán y las principales acciones militares y de apoyo social que desarrolla esta unidad en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres y el fortalecimiento del desarrollo nacional.

"Desde el Ministerio de Defensa reafirmamos nuestra total disposición para seguir apoyando cada operación humanitaria. Esta acción demuestra que la coordinación entre instituciones fortalece nuestra capacidad de respuesta y contribuye a construir comunidades más resilientes y preparadas ante futuras emergencias", añadió el ministro.

Por medio de esta acción, el Gobierno peruano reiteró que continuará trabajando de manera descentralizada para atender las necesidades de la población afectada y acompañar el proceso de recuperación en las regiones declaradas en emergencia, que requieren de mayor apoyo y supervisión.