Triple crimen en Huacho: Sicario arrebata la vida a tres personas en el interior de una cevichería en Hualmay

Una fuerte conmoción se ha suscitado en los vecinos del distrito de Hualmay, en la provincia de Huaura, luego que sujetos acabaran con la vida de tres personas, en plena luz del día, quienes se encontraban en el interior de una cevichería.

Triple asesinato en cevichería de Huacho

La tarde de este viernes 31 de octubre un hecho de sangre se registró en el restaurante 'El Tío Paquirry', ubicada en la última cuadra de la avenida Juan Barreto, al que sujetos que se desplazaban a bordo de motos lineales irrumpieron el local gastronómico generando pánico en clientes y trabajadores.

Las tres personas que compartían un almuerzo fueron sorprendidos por las ráfagas del arma de fuego de uno de los criminales, quien descendió de su moto y sin mediar palabra alguna, acabó con sus vidas convirtiendo la cevichería, en tan solo segundos, en una escena de horror.

En tal sentido, las víctimas mortales han sido identificadas como Ismael Soria Vargas, quien era trabajador de la Municipalidad distrital de Santa María y dejó en orfandad a dos hijos. Además, de Denis Espinoza Castillo y Carlos Jesús Espinoza Reyes, quienes eran sobrino y tío, correspondientemente.

Cabe señalar que, la zona permanece acordonada tras la la llegada del Ministerio Público y de peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el correspondiente levantamiento de los cuerpos de las víctimas mortales. Asimismo, recopilan pruebas y realizan las primeras diligencias para esclarecer los hechos.

Además, familiares de los occisos llegaron al punto y protagonizaron escenas de dolor, exigiendo justicia y mayor acción frente a la creciente violencia que afecta a la provincia de Huaura.

Municipalidad de Santa María se pronuncia

Como se mencionaba anteriormente, una de las víctimas mortales fue Ismael Soria Vargas, quien se desempeñaba como trabajador de la Municipalidad distrital de Santa María. Tras este hecho atroz en el que perdió la vida el municipio recurrió a sus redes sociales para extender sus condolencias.

"El alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa María, regidores, funcionarios y servidores en general, expresan sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Ismael Alcides Soria Vargas. Colaborador de la entidad municipal. Elevamos nuestras oraciones para la pronta resiganción de sus familiares en estos momentos difíciles", se lee en un comunicado.

